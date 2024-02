SloWays: un modo innovativo di viaggiare all’insegna della sostenibilità

Un nuovo modo di concepire viaggi in natura, senza il vincolo di orari e incastri dati dai viaggi di gruppo potendo davvero dedicarsi a sé stessi con la consapevolezza di essere continuamente supportati.

È quello che offre, in modo innovativo, SloWays, tour operator italiano con base a Firenze e specializzato in viaggi a piedi autoguidati lungo i grandi cammini d’Italia ed Europa.

Ma cos’è un viaggio autoguidato? Si tratta di una modalità di vacanza che sta prendendo sempre più piede in diverse parti del mondo e permette di effettuare un viaggio senza la guida. Una vacanza in piena libertà, perché permette di scegliere non solo l’itinerario, ma anche quando partire, con chi viaggiare, a che passo muoversi e tanti altri dettagli che si uniscono per comporre una vacanza tailor made su ogni tipo di esigenza dei vari clienti.

SloWays ha deciso di portare questa modalità anche in Italia, dove non sono ancora così diffusi questo tipo di viaggi.

Le caratteristiche sono semplici ma, allo stesso tempo, sofisticate e strutturate, in modo da offrire un’esperienza unica a chiunque voglia cimentarsi in un’avventura del genere.

Gli spostamenti vengono effettuati in modo totalmente indipendente, seguendo la documentazione e un’APP personalizzata da usare anche senza copertura internet che viene realizzata ad hoc da sloWays e fornita ai viaggiatori. Il bagaglio viene trasportato durante il cammino, in modo da permettere un viaggio leggero e confortevole. Il tour operator mette a disposizione, inoltre, un numero di telefono sempre attivo, e si assicura che il viaggiatore abbia un posto accogliente a cui arrivare a fine giornata. Si tratta, quindi, di una modalità di viaggio ibrida, che offre grande flessibilità e libertà e insieme la sicurezza di un supporto professionale prima e durante il percorso.

È un ottimo compromesso tra partecipare ad un viaggio in gruppo e organizzarsi in modo indipendente, viaggiando con un supporto costante e con tutti gli hotel prenotati, ma senza l’obbligo di attenersi agli orari e i ritmi di un viaggio guidato. SloWays, in questi anni, si è specializzato su viaggi organizzati sui principali cammini italiani ed europei, tra i quali la via Francigena e la Via degli Dei.

Via degli Dei - Basilica di San Luca

Se la prima è conosciuta in tutto il mondo, la seconda sta diventando il cammino del momento, sempre più persone lo richiedono ed è un percorso ricco di fascino ed altamente suggestivo.

La Via degli Dei, così chiamata perché congiunge quattro vette appenniniche dagli evocativi nomi mitologici - Monte Adone, Monte Venere, Monte Giove (oggi Monzuno), Monte Luario – è un’antica strada militare che connette Bologna a Firenze, percorrendo paesaggi dove natura e storia si fondono in un racconto lungo sei giorni di cammino.

Da Bologna si parte alla volta di Firenze lungo l'antica "Flaminia Militare" romana, caratterizzata da anfiteatri romani, cimiteri militari custoditi dal silenzio degli alberi e fossili di conchiglie preistoriche incastonati nella roccia della montagna che si intervallano a sentieri immersi nel verde e nei boschi fino ad arrivare alla culla del Rinascimento, Firenze.

Tutto questo nel nome della sostenibilità, tema che sloWays ha particolarmente a cuore, vista la peculiarità dei suoi viaggi che, tra le altre cose, gli hanno permesso di ottenere la massima certificazione Travelife, ente certificatore internazionale per il settore turistico, che ha esaminato e riconosciuto gli sforzi di sloWays verso l'ambiente e le persone e ha ufficialmente riconosciuto il tour operator come eccellenza nel campo della sostenibilità.

Via degli Dei Flaminia Militare

Marco Verzucoli, di sloWays, ha dichiarato: “Questo riconoscimento prova l'impegno a lungo termine di SloWays nel campo della sostenibilità e del suo ruolo di capofila di azienda impegnata nell'ambito della sostenibilità e della responsabilità sociale. SloWays soddisfa più di 200 criteri di sostenibilità nei campi della gestione dell'ufficio, tipologia di prodotto, partner internazionali e rapporto con i clienti. Lo standard Travelife è in linea con i temi contenuto nella norma ISO 26000 - uno standard internazionale che fornisce delle linee guida sulla Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI) - tra cui ambiente, biodiversità, diritti umani e rapporti di lavoro tra dipendente e azienda; è inoltre formalmente riconosciuto come pienamente aderente ai Criteri Mondiali del Turismo Sostenibile, che fungono da standard globali di sostenibilità in ambito turistico”.