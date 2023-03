Nuova Audi Q8 e-tron: la punta di diamante della famiglia Q.

Nuova Audi Q8 e-tron

Nel 2018, con Audi e-tron, la Casa dei quattro anelli ha debuttato nell’era della mobilità elettrica. Da allora, lo sport utility Audi ha stabilito gli standard di riferimento nel segmento dei SUV high-end a elettroni. Oggi, nuova Audi Q8 e-tron scrive un inedito capitolo di questa storia di successo grazie alla superiore efficienza, all’aerodinamica affinata, alla maggiore potenza di ricarica, all’aumento dell’autonomia che raggiunge i 582 chilometri WLTP nel caso della variante SUV e i 600 chilometri WLTP nel caso della configurazione Sportback. Il design è ancora più incisivo grazie a una profonda rivisitazione delle linee.

Dall’unveiling di Audi e-tron del 2018, la Casa dei quattro anelli attua con coerenza la propria roadmap elettrica, tanto da poter oggi annoverare oltre 150mila SUV high-end full electric commercializzati nel mondo. La gamma BEV, che in Europa comprende cinque vetture, arriverà a includere oltre 20 modelli entro il 2026. “Grazie all’incremento dell’efficienza e dell’autonomia, nuova Audi Q8 e-tron costituisce un ulteriore, fondamentale, tassello della nostra offerta elettrica”, dichiara Markus Duesmann, CEO di AUDI AG.

Sino a 600 chilometri di autonomia

Per ciascuna delle configurazioni – SUV e Sportback – sono disponibili tre versioni con trazione integrale quattro elettrica, basata sull’azione di due motori asincroni, uno in corrispondenza di ciascun assale. Tutte configurabili e disponibili da AUDI Firenze, presso lo showroom di Via Pratese 135 a Firenze in località Osmannoro. Audi Q8 50 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro possono contare su di una potenza massima di 340 CV in modalità boost e una coppia di 664 Nm. Cresce anche l’autonomia WLTP che ora raggiunge i 491 chilometri per la variante SUV (+150 km) e i 504 chilometri per la versione Sportback (+153 km).

Audi Q8 55 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro possono contare su di una potenza massima in modalità boost di 408 CV e una coppia di 664 Nm. L’autonomia WLTP raggiunge, rispettivamente, 582 chilometri (+141 km rispetto alla precedente generazione) e 600 chilometri (+147 km se paragonata al precedente modello). Il passaggio da 0 a 100 km/h avviene in 5,6 secondi.

Le varianti sportive Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron, si avvalgono di tre motori elettrici, dei quali due in corrispondenza dell’assale posteriore, che erogano complessivamente una potenza massima di 503 CV e una coppia di 973 Nm. Cresce anche in questo caso l’autonomia WLTP che si attesta a, rispettivamente, 494 chilometri (+121 km rispetto ad Audi e-tron S) e 513 chilometri (+135 km rispetto ad Audi e-tron S Sportback), mentre la velocità massima è autolimitata a 210 km/h.

Batteria da 95 o 114 kWh e potenza di ricarica sino a 170 kW

Nuove Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron sono disponibili con due “tagli” di batteria: le varianti 50 e-tron quattro adottano accumulatori con capacità di 95 kWh (89 kWh netti). Un valore nettamente superiore (+24 kWh effettivi) alla precedente generazione, accreditata di 71 kWh nominali (65 kWh netti). Maggiore disponibilità di energia anche per le versioni 55 e-tron quattro ed S che possono contare su 114 kWh (106 kWh netti): 20 kWh effettivi in più rispetto al vecchio modello.

L’incremento della capacità delle batterie è legato all’evoluzione della chimica degli accumulatori e all’affinamento della disposizione delle celle: il nuovo schema di sovrapposizione, consente di ottenere un incremento sino al 20% della densità energetica a parità d’ingombri.

Rifornendo presso la rete HPC, Audi Q8 50 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro ricaricano in corrente continua (DC) con una potenza massima di 150 kW (+30 kW rispetto al passato), che cresce a 170 kW – 20 kW in più rispetto alla precedente generazione – nel caso di Audi Q8 55 e-tron quattro, Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro e le versioni sportive S. È così possibile ricaricare la batteria dal 10% all’80% in circa 31 minuti e ottenere in 10 minuti un incremento del range pari a 123 chilometri WLTP (104 chilometri WLTP nel caso delle varianti S).

Oltre che in corrente continua, Audi Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron possono essere rifornite in corrente alternata (AC) con una potenza massima di 11 kW; a richiesta di 22 kW. Audi Q8 50 e-tron quattro e Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro possono così essere ricaricate integralmente in AC in poco più di 9 ore, che si riducono a 4 ore e 45 minuti attingendo a una fonte da 22 kW.

Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron si avvalgono di serie della funzione Plug & Charge (PnC). Presso le stazioni di ricarica compatibili, le auto ottengono l'autorizzazione automaticamente all’inserimento del cavo di ricarica e avviano l’operazione senza bisogno di alcuna scheda o app. Il processo inizia senza ulteriori azioni e la fatturazione è altrettanto automatizzata, senza strumenti di pagamento fisici.