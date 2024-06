Le “Tracce” della grande musica al Chigiana International Festival & Summer Academy

Concerti, opere, eventi. È tutto pronto per “Tracce”, l’edizione 2024 del Chigiana International Festival & Summer Academy che festeggia quest’anno l’importante traguardo della 10ª edizione. Dal 5 luglio al 2 settembre 2024, a Siena e nelle più belle località delle terre senesi e della Toscana, si terranno oltre 100 eventi, 8 grandi concerti sinfonici, 2 grandi concerti open air in Piazza del Campo, 5 spettacoli d’opera, con 8 prime esecuzioni assolute, oltre 800 interpreti musicali coinvolti. A cui si aggiungono i 31 corsi di alto perfezionamento, cuore pulsante di tutto il festival.

«Giunto alla sua 10ª edizione, il Festival, che comprende oltre ai concerti anche 3 titoli d’opera interamente prodotti dai laboratori dell’Accademia, accresce il proprio standing internazionale – dichiara il direttore artistico Nicola Sani – e si posiziona tra i grandi festival estivi di creazione. Innumerevoli gli appuntamenti, a György Ligeti (1923-2006), di cui il Festival eseguirà 28 brani, è dedicato il focus contemporaneo».

Il festival si aprirà il 5 luglio. Protagonista, a fianco dell’Orchestra della Toscana, diretta da Marco Angius, il celebre violinista Ilya Gringolts. In programma il Concerto per violino e orchestra, capolavoro di Ligeti, Anahit, di Giacinto Scelsi, poema lirico dedicato a Venere e il Concerto per orchestra di Béla Bartók.

Il 19 luglio uno degli eventi più attesi: il Concerto per l’Italia. In Piazza del Campo, il M° Myung-Whun Chung dirigerà la Filarmonica della Scala, che manca da Siena dal 2011, nell’Ouverture Leonore n. 3 e nella Sinfonia n. 5 di Beethoven. «Siamo orgogliosi di poter accogliere, dopo molti anni di assenza, la Filarmonica della Scala – dichiara Carlo Rossi, Presidente dell’Accademia Chigiana – una delle orchestre più famose e prestigiose del mondo. Con la formazione scaligera siamo molto lieti di ritrovare una delle più grandi personalità della musica di oggi, il grande direttore M° Myung-Whun Chung, che dell’Accademia Chigiana è stato allievo e in seguito docente del corso di Direzione d’orchestra. Siamo particolarmente riconoscenti nei confronti del Comune di Siena, che ci consente di presentare questa prestigiosa manifestazione». Il concerto sarà trasmesso da RAI-Cultura in diretta su RAI5 e in diretta radiofonica su RAI Radio3.

Special guest il grande baritono Christian Gerhaher (3 agosto). Di particolare rilievo gli spettacoli d’opera, prodotti dal Chigiana OperaLab: il 20 e 22 luglio con la guida di Daniele Gatti e Luciano Acocella, il nuovo allestimento scenico di Don Pasquale di Donizetti, con gli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, la regia di Lorenzo Mariani, in collaborazione con Verona Accademia per l’Opera Italiana, Accademia di Belle Arti di Brera e Accademia del Teatro alla Scala;

Il 9 e 10 agosto, The Turn of the Screw di Benjamin Britten, con Kai Röhrig alla testa della Mozarteum University Chamber Orchestra, regia di Florentine Klepper; il 24 agosto, la prima assoluta di The Butterfly Equation di Thomas Cornelius Desi, opera basata sui carteggi pucciniani, realizzata dall’Accademia Chigiana in occasione del centenario pucciniano, in co-produzione con il Festival Musiktheatertage Wien, per la regia di Alessio Pizzech.

Torna anche il suggestivo concerto nell’Abbazia a cielo aperto di San Galgano (31 luglio) e Chianti Classico Experience, con 5 concerti al tramonto in selezionate cantine in collaborazione con il Consorzio Vini Chianti Classico. In chiusura del Festival la spettacolare Baroque Night, evento diffuso nella villa di Geggiano in cui visse Vittorio Alfieri, con il Mozarteum di Salisburgo e il Royal College of Music di Londra (30 agosto).

Info:

tel. 0577-220922

e-mail: [email protected]

Info su: www.chigiana.org/tracce/

*****

Ilya Gringolts

5 luglio – ore 21.15

Teatro dei Rinnovati – Siena

OPENING CONCERT

Ilya Gringolts, violino

ORT – Orchestra della Toscana

Marco Angius, direttore

Anahit, Giacinto Scelsi

Concerto per violino e orchestra, György Ligeti

Concerto per orchestra, Béla Bartók

www.chigiana.org/pf/5-luglio-2024/

--------------

Concerto per l'Italia

19 luglio – ore 21.30

Piazza del Campo, Siena

CONCERTO PER L’ITALIA

Filarmonica della Scala

Myung-Whun Chung, direttore

Leonore, Ouverture n. 3, Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 5 in do minore, Ludwig van Beethoven

www.chigiana.org/pf/19-luglio-2024/

--------------

Concerto San Galgano

31 luglio –– ore 21.30

Abbazia di San Galgano, Chiusdino

MAGIA A SAN GALGANO

Orchestra Senzaspine

Luciano Acocella, direttore

Serenata in re maggiore, Johannes Brahms,

Sinfonia n. 2 in re maggiore, Ludwig van Beethoven

www.chigiana.org/pf/31-luglio-2024/

--------------

Thomas Desi

24 agosto – ore 21.30

Teatro dei Rinnovati –Siena

THE BUTTERFLY EQUATION

Prima esecuzione assoluta

Opera di Thomas Cornelius Desi, basata sui carteggi pucciniani

Realizzata dall’Accademia Chigiana in occasione del centenario

pucciniano, in co-produzione con il Festival Musiktheatertage Wien

Regia di Alessio Pizzech

www.chigiana.org/pf/24-agosto-2024-2/

--------------

Villa di Geggiano

30 agosto – ore 18 e ore 21

Villa di Geggiano, Castelnuovo Berardenga

BAROQUE NIGHT

Evento diffuso nella Villa di Geggiano in cui visse Vittorio Alfieri,

con il Mozarteum di Salisburgo e il Royal College of Music di Londra

www.chigiana.org/pf/30-agosto-2024-2/