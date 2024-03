Focus sulla nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina

Nasce la prima auto della nuova era Lancia, 1906 esemplari numerati e certificati in omaggio all'anno di nascita Lancia.

“Oggi parte il Rinascimento del marchio Lancia con la prima delle tre vetture del nostro piano strategico. Grazie alla collaborazione con Cassina, questa vettura diventa la massima espressione del comfort grazie alla cura dei dettagli, dei materiali, dei colori, degli spazi e al primo tavolino utilizzato all’interno di una vettura per sentirsi come a casa, ovunque ci si trovi”, aggiunge Luca Napolitano, CEO di Lancia.

LA NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA sancisce il legame tra due eccellenze nei rispettivi ambiti di attività, l’automotive e l’interior design.

Insieme, Lancia e Cassina hanno studiato e creato un nuovo linguaggio nel settore automotive, caratterizzato dalla forte impronta di design, dando vita a una vettura senza tempo in un elogio all’eleganza italiana.

Dettagli esclusivi grazie alla partnership con Cassina, dal colore blu di interni ed esterni, ai sedili in velluto a cannelloni, al tavolino firmato Cassina.

DESIGN ICONICO

Ispirandosi alle icone Lancia del passato, la Nuova Ypsilon reinterpreta diversi elementi in chiave contemporanea. La scelta dell’esclusivo colore blu Zaffiro per l’edizione limitata conferma lo stile raffinato dei due brand.

TECNOLOGIA FACILE ED INTUITIVA

TECNOLOGIA S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) è una tecnologia pensata per semplificare l'esperienza digitale a bordo. Semplicemente con un pulsante o con il suono della voce potrai riprodurre l’atmosfera accogliente di casa.

SOLUZIONI DI RICARICA SEMPLICI

Soluzioni e tempi di ricarica all’avanguardia per ricaricare la tua Lancia a casa e in viaggio, grazie alla collaborazione con un partner strategico come Free2Move Charge.

100% ELETTRICA

La prima vettura della nuova era Lancia 100% elettrica.

AUTONOMIA

Con una power unit da 156 cavalli/115 kW e una batteria da 51kWh, che la rendono best in class nel segmento B Hatchback premium, Nuova Ypsilon vanta un’autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP con una ricarica rapida di 24 minuti (per passare dal 20% all’80%) o di 100 km in 10 minuti.