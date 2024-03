Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 26 Marzo 2024, ha deliberato di indire l’Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Firenze con il seguente ordine del giorno:

Approvazione Bilancio Consuntivo 2023, Nota Integrativa e Relazioni; Varie ed eventuali.

Il Bilancio Consuntivo 2023 sarà a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell’Ente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a decorrere dal giorno 27 MARZO 2024. Si avrà accesso ai documenti nel rispetto di quanto previsto sulla sicurezza.

L'Assemblea è convocata il giorno 19 Aprile 2024 alle ore 7,00 presso la sede sociale dell’Ente in Firenze, viale Amendola 36, in prima convocazione; ove nella data del 19 Aprile 2024 non fosse raggiunto il numero legale - la metà più uno dei Soci dell'Automobile Club Firenze - l'Assemblea ordinaria sarà convocata, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2024, alle ore 17,00 - presso la sede dell’Automobile Club Firenze in Viale Amendola n. 36 a Firenze - valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci regolarmente iscritti alla data di indizione dell'Assemblea (26 marzo 2024) che mantengono tale qualifica fino alla data di svolgimento della stessa; ogni Socio dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.firenze.aci.it , su un quotidiano On Line ed affisso all’albo sociale dell’Ente.

Firenze, 27 marzo 2024

IL PRESIDENTE MASSIMO RUFFILLI