Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci

Ai sensi degli Artt.46 e seguenti dello Statuto A.C.I., è indetta l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Pistoia, che si tiene in forma ordinaria, in prima convocazione il giorno 20 aprile 2024 alle ore 08:00 presso la Sede dell’Ente, Via Ricciardetto 2, Pistoia, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti il giorno 22 APRILE 2024 ALLE ORE 15,00 PRESSO LA SEDE DELL’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA, VIA RICCIARDETTO 2, PISTOIA, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, per deliberare sul seguente O.d.G.:

Comunicazioni del Presidente; Bilancio d’Esercizio 2023 e Relazioni di accompagnamento; Campagna sociale 2024.

La documentazione relativa al Bilancio d’Esercizio 2023 è a disposizione dei Soci presso la Direzione dell’Automobile Club Pistoia, Via Ricciardetto 2, Pistoia, e sul sito web www.pistoia.aci.it. All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci aventi diritto di voto alla data di convocazione del 27/03/2024.

Non sono ammesse deleghe per le persone fisiche. Gli Enti e le Società potranno farsi rappresentare mediante mandato scritto.

Pistoia, 06 aprile 2024

f.to IL PRESIDENTE (Dr. Antonio Breschi)