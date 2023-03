Firenze, i portici di Piazza Libertà

La nuova galleria commerciale sotto i portici ottocenteschi

Alla porta del Centro Storico, nella monumentale Piazza della Libertà, in una posizione strategica, apre la nuova galleria commerciale sotto i portici ottocenteschi. Un luogo per lo shopping, un nuovo salotto commerciale in una location di riferimento per la Firenze del futuro.

Le tre unità commerciali sono caratterizzate da grandi e numerose vetrine e si affacciano sul portico monumentale esterno. La componente retail fa parte di un ampio progetto di ristrutturazione, che prevede la realizzazione del primo Ruby Hotels in Italia, un nuovo concept di ospitalità in grado di attrarre una community fortemente internazionale.

Piazza della Libertà sarà un nuovo nodo urbano e commerciale di Firenze, connessa con la città tramite due linee tramviarie e i viali di circonvallazione, con un parcheggio di oltre 1.000 posti e a pochi minuti dalla Stazione Centrale, dalla Fortezza da Basso e dai Lungarni.

Scopri il progetto e scegli il tuo spazio: www.iporticidipiazzaliberta.it

