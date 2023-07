Ecco l’atteso Premio Colonna. Nuova edizione nel B-Roof dell’Hotel Baglioni

Dopo un anno di attesa è tornato il Premio Colonna, riconoscimento organizzato ogni anno dal GRUPPO S.E.I. (Società Europea d’Intermediazioni), per premiare l’impegno e la professionalità di dipendenti e collaboratori.

Un modo per evidenziare chi ha affrontato i dodici mesi precedenti nello spirito delle tre colonne portanti della società: cura del prodotto, cura del cliente e soprattutto cura del personale.

Il programma, come è ormai tradizione, ha previsto una grande festa e la consegna dei premi, in una serata di relax e divertimento che si è tenuta mercoledì 19 luglio a Firenze, nel B-Roof del Grand Hotel Baglioni, sulla grande Terrazza Brunelleschi affacciata sul panorama mozzafiato di Firenze.

«Nel 2022-23 continua il trend positivo del mercato immobiliare – spiega il presidente del GRUPPO S.E.I., Michele Lombardi – Se, da una parte, l’aumento dei tassi dell’ultimo semestre ha visto rallentare l’accesso ai mutui, soprattutto per le categorie più fragili e per i giovani, dall’altro gli immobili sono diventati un bene rifugio per chi voleva proteggere i propri capitali dal ritorno di un’inflazione che le persone più avanti negli anni ricordavano solo nel passato. Per il futuro, le previsioni indicano alcuni adattamenti che dovremo fare per adeguarci al nuovo modello di mercato, ma il ritorno euforico del turismo e degli stranieri indica una forte richiesta di immobili da destinare alle locazioni brevi. Lo abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo anche nelle città dove siamo presenti in maniera permanente come Firenze e Venezia».

I dati positivi del 2022 seguono la ripartenza del 2021, dopo che il 2020 e il periodo pandemico avevano visto il GRUPPO S.E.I. agire e reagire con spirito d’iniziativa e intraprendenza, avviando una campagna di unità e sostegno, ma anche investendo in tecnologia. Ed è proprio grazie a queste strategie e all’impegno di dipendenti e collaboratori che questi risultati sono stati possibili.

«Come ogni anno - spiega ancora Michele Lombardi – voglio evidenziare che questo riconoscimento è stato ispirato dai principi etici e dai valori morali di quello che per me è stato il più visionario e ancora attuale imprenditore e manager italiano del secolo passato, Adriano Olivetti. La sua idea di azienda etica e inserita nel contesto sociale, non solo finalizzata al profitto, ma anche alla crescita e allo sviluppo dei propri lavoratori è di un’attualità straordinaria: nel nostro piccolo cerchiamo di seguire le orme di un percorso che ancora oggi è fortemente innovativo. Proprio il premio per Cura del Personale caratterizza una scelta etica, che vede l’impegno di dipendenti e collaboratori per realizzare un luogo di lavoro più armonioso e gratificante».

Durante la serata, il coach Mario Ugo Jovene ha rinnovato i ringraziamenti e le congratulazioni a tutto il suo team e alla proficua collaborazione con Stefano Capaccioli, Luisa Fiorillo e Anita Terrazzino.

«Gli obbiettivi raggiunti – ha detto - sono stato il frutto di un lavoro sinergico quotidiano volto a migliorare ogni singolo dettaglio. I corsi di aggiornamento hanno migliorato la professionalità e la capacità di team working, una indubbia formula vincente».

Personale, prodotto e cliente. I nomi di chi ha ottenuto i riconoscimenti

Al centro del Premio Colonna il concetto di “cura” dei vari aspetti professionali

È tanta, ogni anno, l’attesa per i nomi dei vincitori dei vari premi assegnati dal GRUPPO S.E.I. all’interno del proprio ampio team. Per l’edizione 2023, durante la serata organizzata mercoledì 19 luglio a Firenze, nel B-Roof del Grand Hotel Baglioni, sulla grande Terrazza Brunelleschi, sono stati consegnati otto premi.

Entrando nel merito dei riconoscimenti assegnati, il Premio Colonna per Cura del Personale è andato, per il lavoro svolto nel corso del 2022, ex aequo, a Stefania Ursi e Piero Zappa. Il Premio Colonna per Cura del Cliente, sempre relativamente all’anno 2022, è stato invece assegnato ad Antonio Romeo. Infine, il Premio Colonna per Cura del Prodotto è andato a Fabio Orlando.

Passando ai secondi posti, il Premio Colonna per Cura del Cliente è stato assegnato, ex aequo, a Lorenzo Caneschi e Davide Mollo, mentre il Premio Colonna per Cura del Prodotto è andato a Stefania Degl’Innocenti. Menzione a parte per Gianmaria Freddi, che si è aggiudicato il premio come miglior program manager del GRUPPO S.E.I.

Per il resto, la serata si è svolta come ogni anno all’insegna dell’allegria e della convivialità. Una festa aperta, come consueto, non solo ai professionisti del GRUPPO S.E.I., ma anche ad amici e parenti, in una location spettacolare, che ha permesso di ritrovarsi tutti insieme in uno spazio affascinante.

«Durante l’evento abbiamo voluto anche rivolgere un caro saluto a Giovanni Borgosano – spiega il presidente del GRUPPO S.E.I., Michele Lombardi – cofondatore negli anni Ottanta del progetto GRUPPO S.E.I., che è venuto a mancare alla fine del 2022, grande amico personale e uomo di grande spessore morale e di disponibilità ed educazione eccezionali».

Stratos Spa

Al via i nuovi corsi

Con la stagione 2023-2024 riprenderanno i corsi di aggiornamento con la Stratos. Le pianificazioni strategiche e i corsi dell’azienda, leader nella formazione manageriale e fondata da Riccardo Compagnoni, sono da sempre un punto di riferimento del GRUPPO S.E.I.

Nei prossimi mesi, i corsi si concentreranno sulla gestione organizzativa delle necessità del cliente. Questo aspetto servirà per armonizzare le nuove aspettative relative alla necessità di usufruire delle tecnologie più avanzate per la comunicazione e la visualizzazione del prodotto casa, armonizzando e personalizzando tutte le necessità di relazione e assistenza che il cliente del terzo millennio richiede. Inoltre, i corsi permetteranno di individuare tutte le sinergie necessarie per usufruire al meglio della realtà virtuale, mantenendo alta la relazione tradizionale e curando in parallelo tutti gli aspetti per far crescere l’empatia indispensabile per individuare e percepire le diverse necessità del cliente.

Più informati col TG6

Strumento di interazione

Va avanti l’esperienza del TG6, il Tg virtuale creato durante la pandemia come trait d’union fra i vari collaboratori e professionisti del GRUPPO S.E.I. per una visione attuale e quotidiana delle reciproche attività. Si tratta di un telegiornale interno, concepito per mantenere contatti stretti con i vari componenti del team per sostenere al meglio i clienti, condividendo informazioni serie e scherzose. «L’idea iniziale era quella di sostenere di giorno notizie e informazioni professionali – ricorda Michele Lombardi -, la sera e i week end coltivare invece lo scambio di proposte culturali e ludiche, dividendosi fra libri, film e spettacoli proposti da tutti». Conseguentemente è nato anche un gruppo social mirato, per favorire l’aggiornamento fra colleghi, collaboratori e professionisti, scambiare informazioni e risultati individuali, imparare a conoscersi meglio e a stimolarsi per offrire migliori garanzie alla clientela.

Società Europea di Intermediazione

Trent’anni di professionalità

Un nome che è, da trent’anni, sinonimo di una scelta precisa. L’acronimo S.E.I. sta infatti per SOCIETA’ EUROPEA D’INTERMEDIAZIONE a indicare l’orizzonte internazionale nel quale il Gruppo ha voluto muoversi dalla sua nascita. Oggi l’azienda conferma la propria filosofia di sempre: guardare con fiducia al mercato europeo e muoversi in una cornice internazionale. Sono anzi sempre più ricchi e articolati i servizi offerti dal GRUPPO S.E.I. a una clientela internazionale. L’obbiettivo è intercettare anche i tanti stranieri che, innamorati della Toscana, vogliono acquistare o vendere immobili nella regione.

Notevole l’investimento in formazione e in nuove tecnologie, che da sempre caratterizza l’operato del Gruppo.

Architettando

La casa del domani parte oggi

Prosegue l’impegno di “Architettando”, il team di professionisti composto dagli architetti Sandra Corti, Gaetano Salamone e dal geometra Davide Nacci e Andrea Buffi. Un’iniziativa organizzata dal GRUPPO S.E.I che mette a disposizione degli utenti un pool completo per sopralluoghi e consulenze, in grado di valutare al meglio come valorizzare ogni immobile, studiando i piani di recupero ed elaborando i relativi piani di finanziamento.

Nata nel 2015, questa attività si sta ulteriormente sviluppando anche a seguito dell’offerta che l’azienda propone a tutta la propria clientela con l’obbiettivo di valorizzare e trasformare i propri immobili virtualmente al fine di permettere una visione grafica tridimensionale e in realtà aumentata. Attraverso una serie di rendering i clienti possono valutare, a seconda delle necessità di stile, come arredare gli immobili.