Castiglione del Lago capitale italiana della Primavera con la “Festa del Tulipano”

Era il 1956 quando un gruppo di cittadini di Castiglione del Lago (PG) pensò, per la prima volta, di celebrare la coltura del tulipano, avviata trent’anni prima da un illuminato proprietario terriero, Remo Zenobi, e poi abbandonata. Da allora, per ricordare l’importanza per il territorio di questa attività, ogni anno si ripete la magia della “Festa del Tulipano” che per l’edizione numero 53 propone una nuova ondata di iniziative che dal 21 aprile al 1° maggio 2023 renderanno ancora una volta la cittadina lacustre, capitale italiana della Primavera.

Due settimane in cui ogni angolo di Castiglione del Lago sarà nobilitato da una manifestazione che ogni anno riscuote sempre maggiori consensi a livello nazionale ed internazionale. Spettacoli, attrazioni, fiere, enogastronomia, eventi sportivi, spazi per i bimbi e soprattutto le tre attesissime sfilate di carri allegorici completamente decorati con petali di tulipani: è questo il biglietto da visita che presenta con orgoglio l’associazione “Eventi Castiglione del Lago”, al lavoro da mesi per rendere l’iniziativa più attraente possibile per gli amanti del bello e dello stare insieme, umbri o turisti che siano.

Numerose le novità in programma per questa nuova edizione, a partire dal tributo a “I Borghi più belli d’Italia”, associazione fondata nel 2001 proprio nel paese lacustre, che saranno i veri protagonisti della parata di carri allegorici che sfileranno lungo le vie cittadine nei pomeriggi di domenica 23 e martedì 25 aprile (dalle 15:00 alle 18.00) e, a grande richiesta dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2022, nella suggestiva e originale sfilata in notturna di domenica 30 aprile (dalle 22 alle 24). Quattro i carri allegorici ideati e costruiti a mano dai volontari dell’associazione, con riproduzioni di castelli e piazze cittadine, set cinematografici e monumenti, personaggi di cartapesta e strutture mobili, interamente ricoperti da migliaia di petali di tulipano, a rappresentare altrettanti borghi del centro Italia: Castel San Pietro Romano (RM), Gradara (PU), Pacentro (AQ) e Poppi (AR). Alle sfilate (per il cui ingresso è previsto un biglietto di 8 euro con bambini gratis fino ai 12 anni) parteciperanno anche le delegazioni in costume delle quattro cittadine, pronte a rappresentare i propri territori e le rispettive rievocazioni storiche o tradizioni e tipicità.

Oltre alle parate, numerosi saranno gli eventi e le attrazioni pensate da “Eventi” per far divertire grandi e piccini. Se per questi ultimi sarà disponibile una grande ruota panoramica in piazza Dante Alighieri e un’area giochi lungo il belvedere che si affaccia sul lago, per gli adulti arriva la quarta edizione del “Trasimeno Rosé Festival”, in collaborazione con il Consorzio Tutela vini Colli del Trasimeno, per un viaggio nelle eccellenze enologiche del territorio. Nella bellissima cornice del belvedere che costeggia le mura della rocca medievale e che si affaccia a picco sul lago, saranno allestiti la “Taverna del Tulipano” (aperta tutte le sere e anche a pranzo nelle tre giornate di sfilate) con possibilità di gustare i migliori piatti tipici della tradizione locale, un fornitissimo bar e l’area destinata al “Picnic del Poggio” che, dopo il tutto esaurito della precedente edizione, riproporrà il binomio buon cibo & buona musica all’aria aperta nei giorni di lunedì 24 aprile e lunedì 1 maggio.

La “Festa del Tulipano” è fatta anche di tante altre iniziative come “Il giardino dei tulipani”, simbolo della festa che con i suoi mille colori accoglierà i visitatori al loro arrivo in paese, e la “Fiera del Fiore” che arricchirà l’offerta con tutti i profumi della Primavera da sabato 22 a martedì 25 aprile e da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio. A movimentare la festa ci saranno inoltre il “Trasimeno JamboParty”, una due giorni di musica e danze per rivivere la magia degli anni ’50 e ’60 (sabato 29 e domenica 30 aprile), la quarta edizione de “La Trasimena”, ciclostorica aperta a bici prodotte prima del 1987 prevista per i giorni 29 e 30 aprile con percorsi di 42 e 85 km che toccheranno anche la confinante Toscana, e il torneo nazionale di calcio “Trasimeno Cup – Torneo del Tulipano”, riservato alle categorie “Esordienti” e “Pulcini”. A tutto ciò si aggiungono spettacoli, serate speciali, esibizioni di bande musicali, street band e gruppi folkloristici e momenti aggregativi con le associazioni del territorio calendarizzati nel programma consultabile sul sito internet www.festadeltulipano.com.

Una ricchissima proposta di primavera, insomma, che ancora una volta proietta Castiglione del Lago tra i centri umbri più attrattivi grazie anche alla collaborazione del Comune, delle associazioni locali, dei tanti sponsor che supportano da sempre la manifestazione e soprattutto dei tanti volontari che per mesi progettano e preparano l’evento.

[Evento realizzato con il contributo del GAL Trasimeno-Orvietano, Misura 19.3 PSR per l’Umbria 2014-2022 “Umbria: Lasciati sorprendere!”]

