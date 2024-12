Vernio, l’Asd Cesare Battisti in festa

Vernio, 22 dicembre 2024 – Un’atmosfera di allegria e condivisione ha caratterizzato il pranzo sociale della Asd Cesare Battisti Vernio, un appuntamento che è ormai diventato una tradizione per i soci e simpatizzanti del gruppo. L’evento è stato l’occasione per scambiarsi gli auguri di fine anno e celebrare i risultati di una stagione ricca di soddisfazioni.

Il presidente Marco Ciani, durante il suo intervento, ha tracciato un bilancio dell’annata appena conclusa, sottolineando i tanti traguardi raggiunti dal sodalizio sportivo. Dai numerosi nuovi tesseramenti alla crescente partecipazione alle gare podistiche locali e nazionali, la Cesare Battisti Vernio si conferma una realtà dinamica e inclusiva, capace di attrarre sempre più appassionati di corsa. Una comunità in crescita Uno degli aspetti più rilevanti emersi dal discorso di Ciani è stato il costante aumento dei soci, un segnale chiaro di come la passione per il podismo e il desiderio di condividere esperienze sportive siano il cuore pulsante dell’associazione.

“La corsa non è solo uno sport, è un modo per stare insieme, per crescere come gruppo e come persone,” ha dichiarato il presidente. Obiettivi per il 2025 Lo sguardo è ora rivolto al futuro, con l’ambizione di rendere il 2025 un anno ancora più significativo. Tra i progetti in cantiere, spiccano l’organizzazione di nuove gare sul territorio, il potenziamento delle attività per i giovani e il rafforzamento della presenza del gruppo nelle manifestazioni di solidarietà. La Cesare Battisti Vernio si distingue infatti non solo per le sue imprese sportive, ma anche per il suo impegno nel sociale, un valore che il presidente ha voluto ribadire con forza. Il podismo come collante sociale Il pranzo sociale ha dimostrato ancora una volta quanto lo sport possa essere un potente strumento di unione e condivisione. La Cesare Battisti Vernio è più di un’associazione sportiva: è una famiglia allargata che corre insieme, non solo verso il traguardo, ma anche verso una società più coesa e solidale. Con il 2025 alle porte, la ASD Cesare Battisti Vernio si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, forte di una comunità appassionata e pronta a correre verso nuovi orizzonti.