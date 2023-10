Valbisenzio Academy e Paperino San Giusto ai ferri corti: 2-1 al BGV Soccer a Calcio

Un campionato sempre più combattuto, che continua a promettere battaglia e che presenta per il momento una nuova capolista, oltretutto. E’ la sintesi della quarta giornata della Terza Categoria, chiusasi proprio ieri. La Polisportiva Naldi ha confermato l’ottimo rendimento fin qui evidenziato centrando la quarta vittoria consecutiva, ma avendo affrontato una squadra che gareggia fuori classifica i tre punti non saranno come di consueto assegnati. Il 3-2 che gli uomini di coach Pulidori hanno inflitto alla formazione riserve dell’Eurocalcio Firenze (griffato da Ballarini, Macconi e Pagnotta) fa comunque bene al morale.

Le avversarie ne hanno comunque approfittato, iniziando dalla Valbisenzio Academy: il 3-1 che i ragazzi di Imbriano hanno inflitto al Colonnata vale l’attuale primato in solitaria. La Briglia Vaiano ha espugnato il campo del Grignano: Cibella, Naglieri e Tronchi hanno risposto a Zangirolami e Biancalani, certificando il 3-2 conclusivo. Resta in scia anche il Paperino San Giorgio, che dopo il 2-1 casalingo ai danni del BGV Soccer appaia Naldi e La Briglia in seconda posizione.

Pollice alzato anche per il San Giusto, con Bastogi (doppietta) nelle vesti di trascinatore nel 4-1 imposto ad un Montepiano che non sembra ancora aver trovato la quadratura del cerchio. Si è risvegliato anche il Bacchereto: Cappuccio e Brusa hanno guidato la carica nel 2-0 interno imposto ad un Tobbiana già in crisi, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali nel torneo. Equa divisione della posta in palio tra Eureka e Carmignano, considerando il pari a reti inviolate maturato al termine del novantesimo. A chiudere il lotto, La Libertà Viaccia-Las Vegas, finita 3-0.

Quattro squadre nel giro di soli due punti quindi, due delle quali (Naldi e Paperino) hanno però già giocato contro l’Eurocalcio e possono quindi contare sul potenziale vantaggio di aver "virtualmente" giocato una gara in meno. Il prossimo fine settimana ci sarà già uno scontro diretto: si sfideranno per l’appunto il PSG e la Valbisenzio, per novanta minuti che potrebbero già dare un primo indirizzo al campionato. La Briglia Vaiano e Polisportiva Naldi sono pronte ad approfittare di un eventuale passo falso, per tentare di riprendersi il trono.