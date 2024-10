Torna l'Ecomaratona Pratese: ecco i percorsi

Prato, 9 ottobre 2024 - Tutto pronto l'Ecomaratona Pratese. In questa sesta edizione ben quattro opportunità per i podisti: alla maratona e alla mezza si aggiungono la Corri Avis di 14 km e la CamminAvis di 7 km. Lo start è previsto per domenica 13 ottobre alle 8:30 alle Cascine di Tavola con tanti premi per i vincitori e i partecipanti per vivere una domenica in mezzo alla natura e di corsa. "Sarà una manifestazione naturalistica e dove i partecipanti correranno su strade sterrate e in mezzo al parco delle Cascine di Tavola e attraverseranno i comuni di Poggio a Caiano, Carmignano oltre a Prato con splendidi paesaggi - spiega il presidente della Podistica Pratese, Raffaele Moccia - Avremo gli amici supermaratoneti e si è iscritta a livello femminile Elisa Parrini che sicuramente cercherà di battere il record della gara. Inoltre abbiamo inserito la 14 km come competitiva per dare l'opportunità a tutti di correre e chi vuole camminare c'è il percorso di 7 km. Insomma un modo per stare insieme in un luogo davvero unico come le Cascine di Tavola".

I percorsi

Il percorso della maratona vedrà gli atleti partire dalle Cascine di Tavola e rimanere all'interno del Parco fino al 10° km per poi dirigersi verso la Villa medicea di Poggio a Caiano, proseguire per il parco del Bargo (13°), sorpassare Villa Petraia e correre lateralmente al campo sportivo di Poggio a Caiano per salire verso il Montalbiolo e giungere alla Torre Il Campano a Carmignano (23° km), per poi scendere al Lago Castagnati, dirigersi verso i vigneti di Seano (27°) e proseguire per la Pista Rossa a Seano (32° km) per svoltare verso il Parco Museo e prendere il Ponte Manetti (37°), per poi entrare nel parco delle Cascine e conquistare il traguardo finale dopo 42,195 km. Per la mezza stesso percorso fino al Parco Il Bargo dove gli atleti proseguiranno verso il Ponte Manetti. "Abbiamo predisposto per tutti le medaglie e avremo tanti volontari lungo il percorso che ringrazio - continua Moccia - oltre alla partnership con l'Avis di Prato, l'Ets Regalami Un Sorriso e le società amiche che ci supportano. Una vera EcoMaratona e non solo".