Serie C, il pratese Vannucchi è il portiere meno battuto del girone

Prato, 20 novembre 2024 - Gianmarco Vannucchi è il portiere meno battuto del girone C di Serie C 2024/25, almeno per quanto riguarda i titolari. E' quanto emerge dalle statistiche, che confermano il portiere di Prato fra i protagonisti del torneo: ha firmato con la Ternana la scorsa estate e da allora è sceso in campo 14 volte, subendo sei reti e mantenendo la porta inviolata in otto occasioni. Non ci ha messo molto per conquistare il posto da titolarissimo e anche nell'ultimo incontro che ha visto gli umbri rifilare un sonoro 5-0 alla Lucchese ha fatto parlare di sé. A 29 anni è del resto nel pieno della maturità ed è ormai da un biennio uno dei migliori della terza serie: dopo aver fatto intuire un potenziale notevole da giovanissimo ai tempi dell'Alessandria, non era riuscito ad imporsi in B con la Salernitana ed aveva faticato anche con il Padova, perdendo il posto. La rinascita dell'ex-Coiano Santa Lucia è iniziata a Taranto nel 2022: se il sodalizio pugliese è arrivato a lottare per la promozione è stato anche grazie alle sue parate, visto che nello scorso torneo di C ha messo insieme 42 partite (17 delle quali senza subire reti). Alla scadenza del contratto che lo legava ai pugliesi (per quanto in Puglia sarebbe rimasto volentieri, come lui stesso ammise) sperava in una nuova proposta dalla cadetteria, che nonostante l'interesse manifestato da più squadre (Carrarese in primis) non è tuttavia arrivata. E a questo punto può sognare la Serie B proprio con la Ternana, che allo stato attuale occupa il secondo posto in classifica alle spalle del Pescara.

