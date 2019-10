Montemurlo, 28 ottobre 2019 - Il “Dalla Porta–day” si celebrerà con un festa fissata dopo la fine del Motomondiale, fra la fine del prossimo mese e i primi giorni di dicembre. Lo ha annunciato il sindaco Lorenzo Calamai, rinnovando le congratulazioni al giovane campione. Ma se Montemurlo dovrà aspettare ancora un po' per festeggiare ufficialmente la vittoria del Mondiale Moto3 di Lorenzo Dalla Porta, i giorni successivi alla conquista del titolo hanno di fatto trasformato la pista “Il Geko” di Oste, gestita dalla famiglia del pilota ventiduenne, in un luogo di culto, almeno a giudicare dal via-vai di amici, conoscenti o semplici fan che lo hanno seguito nel corso della stagione. E accanto ai complimenti dell'amministrazione, dei fans club a lui dedicati nati un po' in tutta la Toscana (e in tutta Italia) e degli addetti ai lavori (a partire dall'ex-campione del mondo 125 e 250 Loris Capirossi) non mancano i ricordi di chi lo ha visto crescere.

A partire dalla sua maestra elementare, Assunta Fenaco. “Le due ruote sono sempre state il sogno di Lorenzo. A scuola metteva la moto in tutte le materie, che si trattasse di inventare una storia piuttosto che imparare la grammatica o la geografia. Era capace di trasmettere a me e a tutti gli altri bambini della classe la sua gioia e la sua profonda passione – ha detto – il lunedì ci raccontava, con dovizia di particolari, le gare che aveva disputato la domenica, un po' come una telecronaca in differita, tanto che a tutti sembrava di essere li con lui”. Lorenzo tornerà a casa (temporaneamente, dato che a quel punto sarà ora di prepararsi all'ultimo gran premio stagionale, a Valencia) la prossima settimana, mentre trapelano le prime indiscrezioni per il 2020: passando all'ItalTrans, in Moto2, potrebbe abbandonare il numero 48, anno della nascita della nonna Nicoletta Acri, a favore del 19, ovvero quello della sua scomparsa. Ma la “Dalla Porta-mania” è già scoppiata. E non accenna a fermarsi.

Giovanni Fiorentino