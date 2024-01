Promozione

Maliseti Seano

2

Int. Monsummano

2

MALISETI SEANO: Corradi, Cavalieri A., Menichetti A., Badiani, Benvenuti, Paoli, Breschi, Picchianti, Llana, Gori, Silva Reis. A disp.: Mardale, Aiazzi, Perillo, Bambini, Campani, Rudalli, Shiqeri, Robi, Sinteregan. All.: Di Vivona.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Saquella, Perillo, Moncini, Citti, Agnorelli, Ferrara, Tardiola, Sordi, Mancino, Goti. A disp.: Baldi, Dal Porto, Dal Poggetto, Silvano, Bertelli, Malucchi, Antonelli, . All.: Maatteoni Mirco

Arbitro: Grigoriadis di Siena.

Reti: 3’ Gori, 50’ Ferrara, 75’ Badiani, 95’ Citti.

Si mangia le mani, ancora una volta, il Maliseti Seano, che anche contro l’Intercomunale Monsummano vede sfumare la prima vittoria stagionale facendosi recuperare proprio in extremis e impattando sul 2-2. Vantaggio lampo dei padroni di casa, grazie ad una staffilata di Gori, deviata da un giocatore ospite, che sorprende Grasso. Il terreno pesante non favorisce lo spettacolo. I due portieri restano praticamente inoperosi per tutta la prima frazione. Si va al riposo con i padroni di casa avanti di un gol. Al rientro in campo dagli spogliatoi passano pochi minuti e gli ospiti pareggiano: Ferrara si infila in area dall’out di destra e trafigge Corradi con un tiro secco e angolato che riporta il risultato in equilibrio. A 15’ dal termine i ragazzi allenati da Di Vivona passano di nuovo in vantaggio: Gori mette al centro un pallone insidioso che trova Badiani libero di calciare a rete e realizzare il 2-1. Reazione veemente del Monsummano, che si proietta in avanti alla ricerca del disperato pareggio. La difesa di casa tiene fino al quarto minuto dei cinque di recupero concessi. Poi arriva la beffa. Palla contesa in are che finisce sul fondo. L’assistente segnala anche un fuorigioco che però viene ignorato dal direttore di gara. Si batte dunque il corner e Citti infila in rete il pallone del 2-2 appena prima del triplice fischio. Con il punto conquistato il Maliseti sale a quota 9 punti, ma resta al penultimo posto in classifica nel girone A di Promozione.

L.M.