Il Prato vince in rimonta: Sammaurese superata per 2-1 al Lungobisenzio

Prato-Sammaurese

Prato, 12 marzo 2023 - Ancora un successo per il Prato, che supera in rimonta per 2-1 la Sammaurese e sale a quota 42 punti nella classifica del girone D di serie D. Succede tutto nella ripresa, ma andiamo con ordine. Al 7’ ottima azione manovrata del Prato, imbeccata di Ciccone in verticale per Diallo, che di prima incrocia con il destro e colpisce la parte alta della traversa. Il Prato mantiene il pallino del gioco ma non trova il giusto guizzo. Al 28’ ancora Diallo, lanciato in profondità da Colombini, arriva a tu per tu con l’estremo difensore ospite, ma gli calcia addosso da posizione leggermente defilata, sprecando una buona occasione per il vantaggio locale.Il primo tempo si chiude comunque a reti inviolate.

Nella ripresa la Sammaurese conquista al 51' un calcio di rigore per un tocco di mano in area da parte di Mobilio su cross di Bonandi. Dal dischetto si presenta Merlonghi che realizza con freddezza senza lasciare scampo a Bertini. I biancazzurri sono anche sfortunati. Al 58’ Sciannamè pennella dalla trequarti uno splendido cross per il colpo di testa di Mobilio, che centra in pieno il palo a portiere battuto e sulla respinta Aprili incredibilmente non riesce nel tap-in dell’1-1 da pochi centimetri.

Al 72’ arriva il meritato pareggio dei biancazzurri: Diallo fa tutto da solo, salta Benedetti e dal limite lascia partire un siluro imparabile per Piretro. All’85’ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa: palla sulla sinistra per Trovade al limite, tiro sporcato da Gribic che si impenna e finisce sulla testa di Cela, bravo a trovare l’angolo giusto per battere l’incolpevole Piretro.