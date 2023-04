Il Prato perde anche contro il Lentigione: play out sempre più vicini

Prato, 6 aprile 2023 – Il Prato perde anche lo scontro diretto salvezza con il Lentigione e rimane bloccato a quota 42 punti, senza avere alcuna squadra a fare da cuscinetto fra sé e la griglia retrocessione e con un punto di margine sui play out (in attesa che si giochi il match fra Fanfulla e Mezzolara, ndr). Partenza da incubo per i biancazzurri. Al 4' Lattarulo porta in vantaggio il Lentigione anticipando tutti sul secondo palo e finalizzando al meglio un bel cross di Cortesi. Timida la reazione ospite. Al 26’ arriva anche il raddoppio del Lentigione grazie alla conclusione sottomisura di Formato, che sfrutta alla perfezione un cross dalla destra di Roma e batte Fontanelli. Il primo tempo si chiude quindi con i padroni di casa in vantaggio per 2-0.

Nella ripresa il primo pericolo lo crea la squadra di Brando, con Frugoli che da pochi passi manca il gol. Al 50’ si vedono in avanti i padroni di casa: punizione di Sala, respinge Fontanelli e sulla ribattuta Formato spara alto da ottima posizione. Al 57’ Cortesi rimedia la seconda ammonizione di giornata e viene espulso, lasciando il Lentigione in inferiorità numerica. Il Prato prova ad approfittarne per tornare in partita. Solo all’87’ i biancazzurri accorcianole distanze con la zampata di Diallo, ben imbeccato in profondità da Kouassi e abile a ribadire in rete dopo la precedente conclusione sulla traversa. Al 91' Petronelli di testa colpisce in pieno il palo su cross di Nicoli. L’assalto finale del Prato però non sortisce effetti e alla fine a portare a casa i tre punti è il Lentigione.

Lentigione-Prato 2-1 LENTIGIONE (3-5-2): Burigana; Sabotic, Egharevba, Rossini; Cortesi N., Lattarulo (76’ La Vigna), Roma (85’ Muro), Agnello , Iodice (46’ Bonetti); Formato (90’ Staiti), Sala (61’ Bortolotti). All. Beretti. PRATO (3-4-2-1): Fontanelli; Nizzoli, Cecchi (46’ Frugoli), Sciannamè (63’ Renzi); Ciccone (85’ Kouassi), Del Rosso, Soldani, Bartolini (72’ Petronelli); Cela, Trovade (72’ Nicoli); Diallo. All. Brando. Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino. Marcatori: 4’ Lattarulo, 26’ Formato, 87’ Diallo, Note: 57’ espulso Cortesi N.