Prato, arriva il Real Forte "Vedo l’energia giusta"

Dopo la sosta il Prato è pronto a tornare in campo. Nella partita valevole per la 33esima giornata del campionato di serie D, girone D, i biancazzurri oggi saranno di scena al Lungobisenzio (fischio di inizio alle 15), dove affronteranno il Real Forte Querceta. I versiliesi attualmente sono all’11esimo posto della graduatoria con 44 punti. Una stagione positiva, per la formazione del presidente Enrico Lenzi, che ha sfruttato l’esperienza del tecnico pistoiese Simone Venturi, ex Jolly Montemurlo, San Donato Tavarnelle, Montevarchi, Ghivizzano e Aglianese. Il Real Forte Querceta nelle trentadue partite di campionato disputate ha raccolto 11 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte, con 36 gol realizzati e 34 subiti. Per la squadra di Venturi decisamente più positivo il rendimento casalingo (8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte) rispetto a quello in trasferta (3 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte). "Non pensiamo a quanto accaduto nella partita di andata, con l’errore nei cambi che ci ha fatto perdere 3 punti meritati sul campo. Alla fine quella svista è servita anche per cementare l’ambiente e il mio legame con questi colori e con il gruppo. Paghiamo ancora oggi le conseguenze di quel che è successo a livello di classifica, ma pensiamo alla sfida del presente – commenta Lucio Brando, allenatore del Prato -. Mi sarebbe piaciuto giocare subito, dopo il ko incassato contro il Corticella. In queste due settimane ho visto una squadra viva, che ha voglia di determinare le partite. Vorrei che nel finale di stagione fossimo protagonisti, indipendentemente da come è andata fino ad ora l’annata. E per questo servono i tre punti prima di tutto contro il Real Forte Querceta". Nelle fila biancazzurre non ci sarà Bertini, dopo la rescissione. Assenti per infortunio anche il difensore Angeli e il centrocampista Giuffrida ai quali si è aggiunto il centrocampista Nicoli. In forte dubbio Mobilio, che si è allenato poco.

Il Prato schierato con un 3-4-2-1 potrebbe quindi scendere in campo con Fontanelli (o Falsettini) in porta. In difesa Colombini, Campaner e Nizzoli. A centrocampo Aprili, Del Rosso, Trovade (o Soldani) e Cela, con Ciccone e forse Frugoli (o Petronelli) a sostegno di Diallo, che sembra possa stringere i denti per partire dal primo minuto. Nelle fila del Real Forte Queceta, invece, non ci saranno il capocannoniere della squadra, Francesco Verde, già autore di 11 reti, e il difensore Bernardini, squalificati. La partita sarà arbitrata da Giordano di Grosseto, coadiuvato dai due assistenti Eliso e Scala, entrambi di Castellammare di Stabia.

L. M.