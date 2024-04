Pari e rimpianti Il Prato si ferma sul palo

Prato

1

Fanfulla

1

PRATO (3-4-2-1): Ricco; Laverone, Monticone, Diana; Stickler, Trovade, Gemignani, Sadek (76’ D’Agostino); Bigonzoni (70’ Preci), Santarpia (83’ Sowe); Gori. A disposizione: Fogli, Nocentini, Gargiulo, Limberti, Moreo, Oliverio. Allenatore: Ridolfi.

FANFULLA (3-5-2): Libertazzi; Suardi, Bettoni, Cabri; Odalo (93’ Bove), Cazzaniga, Donnemma (85’ Zenelli), Latini, Premoli; Cocuzza (74’ Spera), Kakou (80’Ouaqit). A disposizione: Cerami, Cella, Souto, De Milato, Cappadonna. Allenatore: Andolfo.

Arbitro: Casali di Cesena.

Reti: 37’ Stickler, 52’ Cocuzza.

Il Prato continua la sua striscia positiva, ma non riesce a superare un ostico Fanfulla e deve accontentarsi dell’1-1 casalingo. Un pareggio che fa salire i biancazzurri a quota 47 punti, ma che allontana il sogno play off. Al 20’ la prima vera occasione del match è in favore dei padroni di casa: ci prova Gori con un bel tiro sul primo palo ben neutralizzato dall’estremo difensore ospite in tuffo. Al 37’, al secondo tentativo, il Prato passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto corto Stickler si libera al tiro e fulmina sul primo palo il portiere avversario Libertazzi, realizzando l’1-0. Il primo tempo si chiude quindi con i biancazzurri in vantaggio di misura.

Nella ripresa i primo guizzo in avvio è ancora del Prato, con Santarpia che dal limite dell’area prova a chiudere i conti con un tiro preciso che però si stampa sul palo e torna in campo.

Alla prima conclusione in porta della sua partita, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Fanfulla trova il pareggio con un tocco in spaccata di Cocuzza al 52’. Il Prato prova a reagire con un calcio di punizione velleitario di Trovade e con un colpo di testa di Gori attorno al 65’. Due minuti più tardi ci prova anche Santarpia da fuori, con una conclusione centrale che rende facile la presa di Libertazzi. Al 70’ ancora Santarpia scatta solitario in contropiede e arriva al tiro, sfiorando il palo più distante dalla sua posizione.

I padroni di casa continuano a gestire la manovra, cercando con pazienza il giusto pertugio per riportarsi in vantaggio. Il Fanfulla bada più che altro a chiudersi e ripartire in contropiede. All’85’ D’Agostino si mette in proprio e tenta l’azione in solitaria convergendo da destra verso il centro, ma al momento della conclusione non riesce a trovare lo specchio della porta. All’ultimo minuto Stickler pesca una grande apertura da sinistra a destra per D’Agostino che va a concludere a tu per tu con Libertazzi, tiro respinto dall’estremo ospite e mezza rovesciata di Sowe, allontanata in angolo sulla linea di porta dai difensori del Fanfulla. E’ l’ultimo brivido di un match che si chiude in parità, con qualche rimpianto per i biancazzurri.

L.M.