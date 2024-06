Pallanuoto Serie A1, Giuditta Galardi lascia la Roma dopo sette stagioni

Prato, 9 giugno 2024 - Giuditta Galardi non sarà più una giocatrice della Sis Roma. Ad annunciare l'addio al club capitolino è stata la stessa pallanotista di Prato, che in questi giorni sta allenandosi a Siracusa in collegiale insieme alle compagne della Nazionale sotto la supervisione del commissario tecnico Carlo Silipo. Si prospettano settimane impegnative, per lei e per tutto il gruppo azzurro: Silipo dovrà infatti redigere la lista delle convocate per le Olimpiadi di Parigi, per un elenco del quale (salvo sorprese dell'ultima ora) farà parte anche la quasi ventinovenne pratese (ormai da anni un pilastro del Setterosa). Che intanto ha dedicato un pensiero alla società romana per la quale giocava dal 2017, e per la quale è scesa in vasca anche da capitano in alcune occasioni. Giuditta era arrivata nella capitale da Padova, da campionessa italiana in carica. Alla Sis Roma cercava il bis tricolore e anche se quello che per lei sarebbe stato il secondo Scudetto non è mai arrivato, ha comunque chiuso la sua esperienza romana con la vittoria di tre edizioni della Coppa Italia (2018/19, 2021/22 e 2023/24). Per la sua carriera si aprirà adesso un nuovo capitolo. Ma in attesa di ufficializzare il nome della sua nuova squadra, Galardi si concentrerà ad ogni modo sugli allenamenti con l'Italia. “Sette anni di sacrifici, fatiche, sconfitte e vittorie, ma soprattutto di emozioni. Grazie ad ogni persona che ha condiviso con me anche solo un pezzo di questo percorso, e a chi c'è stato dal primo all'ultimo giorno. Grazie a Marco Capanna per l'atleta e la persona che mi hai aiutato a diventare – il messaggio di commiato pubblicato da Galardi sui propri canali social, dedicato alla sua ormai ex-squadra - grazie a tutta la Sis Roma: da Flavio, a Gabri, a Fabiana e a tutti quanti ne fanno parte, genitori compresi, per avermi fatto sentire parte di qualcosa di bello e importante in questi meravigliosi sette anni passati insieme. “Gialla come er sole, rossa come er core mio”. Grazie, Roma”.

G.F.