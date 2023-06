Marchetti-Minak oggi a Oviedo Duo in acqua per la Nazionale

Solo pochi giorni fa avevano celebrato la conquista della medaglia d’oro nel "duo misto", laureandosi campioni italiani "juniores" di nuoto artistico ai campionati italiani di Savona. E alla luce delle ultime prestazioni, Ginevra Marchetti e Gabriele Minak avranno di nuoto la possibilità di gareggiare all’estero: i due della Futura sono infatti stati convocati in Nazionale per la "Final World Cup" che prenderà il via proprio oggi ad Oviedo, in Spagna. Per il duo Marchetti – Minak si tratta di una conferma in azzurro, visto che avevano già ben figurato alla Coppa del Mondo svoltasi il mese scorso a Montpellier sfiorando il podio nel duo (con Minak capace di vincere nel "singolo").

"Siamo soddisfatti della crescita tecnica che stanno evidenziando Ginevra e Gabriele – ha commentato Roberto Di Carlo, presidente della Futura – a riprova della qualità del lavoro svolto dal nostro staff tecnico. Rappresenteranno anche la nostra città in un evento internazionale e sono sicuro che daranno il massimo".