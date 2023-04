Maliseti, non rimane che vincere Il duello è con l’Armando Picchi

Ha un solo risultato a disposizione il Maliseti Seano nel match di stamani alle 10.30 al Comunale contro l’Armando Picchi. I ragazzi di mister Bartolini devono assolutamente vincere per evitare di rischiare una retrocessione dal campionato Giovanissimi Elite che avrebbe dell’assurdo. Gli amaranto infatti nella prima parte di stagione hanno lottato per le primissime posizioni, sognando l’accesso in Coppa Toscana. Poi il blackout che ora li pone con un solo punto di vantaggio sulla quintultima piazza, occupata proprio dall’Armando Picchi. Vincere per il Maliseti Seano significherebbe portarsi quantomeno a +3 sulla zona a rischio, ammesso però che la Lastrigiana riesca a vincere in casa contro lo Scandicci, quinta forza del torneo. Il Margine Coperta atteso dalla trasferta sul campo dello Zambra Calcio, ed è uno scontro salvezza. Passando agli Allievi Elite, la trasferta di Arezzo è purtroppo solo una formalità per il Maliseti Seano, ormai retrocesso nei regionali. Gli amaranto però cercheranno la prova d’orgoglio per salutare la categoria, cercando il colpaccio alle 10.30 sul campo della quinta della classe.