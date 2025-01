Nuoto, cinque medaglie per la pratese Lucrezia Domina

Prato, 6 gennaio 2025 - Nei giorni scorsi, Livorno ha ospitato i campionati regionali assoluti di nuoto: i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici della Toscana si sono sfidati nella cornice offerta dalla piscina "La Bastia", in uno degli appuntamenti più importanti ed attesi della stagione. E fra le protagoniste assolute della rassegna si è confermata una nuotatrice di Prato: si tratta della giovane Lucrezia Domina, che è tornata a casa con ben cinque medaglie (una delle quali del metallo più pregiato).

L'atleta ex-Azzurra è salita sul gradino più alto del podio nella staffetta 4X200 stile insieme alle compagne di squadra dell'Hidron Sport Firenze, agguantando poi un argento nella 4X100. Tre invece le medaglie individuali tutte e tre d'argento: secondo posto nei 200, nei 400 e negli 800 stile. L'agonista pratese cresciuta nella Futura, passata all'Azzurra ed attualmente in forza all'Hidron Sport Firenze sta insomma confermando una crescita tecnica che appare esponenziale. E che, proseguendo su questa strada, anche quando fra qualche anno gareggerà con le “assolute” potrà avere le carte in regola per competere ad alti livelli.

G.F.