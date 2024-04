L’allenatore. "Meritavamo sicuramente di più. Ho fatto i complimenti ai ragazzi»

"C’è tanto rammarico per la partita che si è vista. Meritavamo di vincere per la mole di gioco e per le occasioni create. Ho visto una grande prestazione dei ragazzi. Purtroppo abbiamo subito gol nell’unica occasione creata su calcio d’angolo dal Fanfulla". Ha tanto amaro in bocca Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato, nel commentare la gara pareggiata al Lungobisenzio contro la formazione di Lodi. "Abbiamo perso una marcatura su quel calcio d’angolo, ma succede. Ci sono anche gli avversari in campo. Ho apprezzato il fatto che volevamo vincere in tutti i modi, anche se non ci siamo riusciti – insiste il tecnico biancazzurro –. Però ci abbiamo provato fino in fondo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Hanno dimostrato quello che valgono una volta di più. Oggi abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Può succedere". Un pareggio che praticamente compromette la corsa verso i play off del Prato: "Non starei a pensare a questo. Ci sono tre partite da giocare, bisogna allungare la nostra striscia positiva e dimostrare che sotto l’aspetto del gioco siamo migliorati tantissimo – conclude Ridolfi –. Abbiamo un bottino di 24 punti in 12 partite, giochiamo anche bene e siamo molto contenti di quanto fatto fino ad ora. C’è solo da chiudere nel migliore dei modi la stagione, già a partire dalla prossima sfida sul campo del Lentigione".