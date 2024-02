La Zenith rialza la testa. Ciravegna e Kouassi show

Zenith Prato

2

Cuoiopelli

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Gonfiantini, Mariani, Cela, Lunghi (57’ Rosi), Kouassi (80’ Falteri), Saccenti, Chiaramonti (78’ Braccesi), Moretti (74’ Bucciantini), Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Luka, Bagni, Macchi, Buscema. All. Settesoldi.

CUOIOPELLI: Pulidori, Nardo (46’ Sgherri), Lici (78’ Goh), Viola, Bianchi, Lucaccini, Benericetti (60’ Costanzo), Regoli (74’ Razzauti), Pepa (60’ Fantini), Cavallini, Passerotti. A disp.: Brogi, Guerrucci, Innocenti, Goretti. All.: Falivena.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Reti: 8’ Ciravegna, 40’ Kouassi.

Altro scalpo illustre per la Zenith Prato, che rialza subito la testa superando con un secco 2-0 la Cuiopelli e tornando prepotentemente in corsa per i play off al terzo posto con 38 punti. Parte forte la squadra di casa sull’asse Kouassi-Ciravegna-Chiaramonti, con la punta di casa che conclude a botta sicura ma trova il miracoloso intervento di piede di Pulidori. Il vantaggio bluamaranto è nell’aria. All’8’ Kouassi si lancia in slalom e poi conclude a rete, palla respinta dalla difesa sui piedi di Ciravegna che insacca l’1-0. Al 24’ il Cuiopelli sbanda in difesa e consegna palla a Chiaramonti, il quale conclude in diagonale fuori misura. Al 27’ Pepa prova a scuotere i suoi con un tiro da fuori che non trova la porta. Tre minuti più tardi ci prova anche Cavallini e stavolta Brunelli è attento a deviare con i pugni. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio della Zenith Prato, che passa grazie all’inserimento di Kouassi dalle retrovie su assist di Chiaramonti. Squadre al riposo sul 2-0 per i padroni di casa. Nella ripresa succede davvero poco di rilevante. I ragazzi di Settesoldi amministrano il vantaggio, badando più che altro a gestire il pallone. Il Cuoiopelli non riesce mai ad impensierire la retroguardia di casa e la partita scorre via fino al 90’ senza sussulti.

L.M.