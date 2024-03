LA LOTTA PER LA SALVEZZA IN serie d. Domenica da spettatore per il Prato: occhi puntati su Progresso-Sant’Angelo

Occhi puntati sulle dirette concorrenti salvezza. Dopo il pareggio a reti inviolate ottenuto sul campo dell’Imolese, il Prato, che ha raggiunto

i 37 punti, oggi sarà spettatore delle altre sfide in programma nel girone D di serie D. Luci accese soprattutto sullo scontro diretto Progresso-Sant’Angelo, con i padroni di casa a quota 25 punti

e in piena zona play out e gli ospiti appena sotto i biancazzurri a quota 33. Da tenere d’occhio anche il derby Certaldo-Pistoiese, con gli arancioni (32 punti) che in caso di vittoria potrebbero alzare l’asticella dell’ultimo posto nella griglia spareggi. Molto dipenderà anche dal risultato casalingo della Sammaurese (31 punti) contro il Lentigione. Il San Giuliano City, che si trova a quota 35 punti a due lunghezze dai lanieri, andrà invece a far visita

al Borgo San Donnino per tentare

il sorpasso ai danni della truppa di Ridolfi. Numeri alla mano, ad ogni modo, le prossime partite saranno certamente determinanti per il futuro del Prato, che affronterà prima la Pistoiese in trasferta e poi il San Giuliano City in casa. Due scontri diretti fondamentali per evitare i play out.

Con una vittoria in queste due gare, in pratica, si potrebbe azzardare che il più sarebbe fatto. Da valutare le condizioni dell’organico biancazzurro in vista del prossimo derby a Pistoia: capitan Cela sta continuando a correre, forse potrebbe farcela a rientrare, ma i prossimi giorni saranno decisivi per capirlo. Il centrocampista Gargiulo è stato fuori per problemi alla schiena

e non è chiaro se riuscirà ad esserci. L’attaccante Sowe sta rientrando

in gruppo, al contrario, e dovrebbe farcela ad essere almeno a disposizione. Più delicata la situazione del difensore in quota Bonetti, che vorrebbe evitare di operarsi alla spalla, ma che se l’operazione si renderà necessaria potrebbe anche aver quasi concluso la stagione. Ricaduta da valutare anche per il giovane Cecchi.

L.M.