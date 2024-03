Jolo vuole spiccare il volo

In palio restano virtualmente diciotto punti. E le formazioni di Prato e provincia impegnate in Prima e seconda categoria saranno chiamate a dare il massimo anche nella venticinquesima giornata dei rispettivi campionati, fissata per le 15 odierne. Iniziando dalla Prima Categoria, dove lo Jolo capolista del girone C vuole mantenere (se non incrementare) l’attuale vantaggio di sei punti sulla Folgor Calenzano. Per averne la certezza, la banda Diodato dovrà sfruttare il fattore campo per battere la Sancascianese.

Un eventuale successo del quale beneficerebbe anche il C.F. 2001, in lotta con i fiorentini per non retrocedere: Giovanchelli e compagni se la vedranno con un Quarrata determinato a non allontanarsi dalla zona playoff, ma dovranno far risultato pieno per non rischiare di affondare ancora di più nelle sabbie mobili.

Il CSL Prato Social Club sta marciando con decisione verso la salvezza anticipata ed espugnare il campo del Barberino Banti darebbe senz’altro una spinta ulteriore. L’obiettivo dunque è la vittoria.

Scendendo in seconda categoria, occhio al Montemurlo che dopo l’eliminazione dalla Coppa Toscana ha solo quattro lunghezze di ritardo dal vertice del girone E: i montemurlesi potranno concentrarsi solo sul campionato e vorranno violare il terreno di gioco dello Scirea, regolando il Chiesanuova.

Sogna gli spareggi-promozione anche il Prato Nord, che è attualmente fuori dalla "top five" ma che ha una partita da recuperare: l’imperativo è intanto quello di vincere in trasferta contro la coriacea Virtus Montale.

In zona retrocessione, Galcianese-La Querce è uno scontro diretto che mette in palio punti-salvezza. Passando invece al girone F, il Tavola vuole continuare a cullare sogni di gloria: i ragazzi di Tinti, che sono terzi, dovranno però prevalere sul Real Peretola.

La Pietà 2004 potrebbe scavalcare la Virtus Rifredi prendendosi la quarta piazza, aggiudicandosi lo scontro del Faggi. Ma anche la Virtus Comeana potrebbe mettere la freccia, sconfiggendo a domicilio il Poggio a Caiano. Nei bassifondi, ecco Daytona-Prato Sport, Laurenziana-Mezzana e Vernio-Eurocalcio: tutte e tre dovranno vincere, per continuare a sperare di salvarsi.

G.F.