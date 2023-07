In attesa di una chance Dalla Porta va in bici

Dalla moto alla bicicletta, in attesa degli eventi: Lorenzo Dalla Porta non sembra riuscire a fare a meno delle due ruote, con o senza motore. E mentre aspetta una nuova chance nel Motomondiale, il pilota montemurlese si è dato alla mountain bike, una passione della quale non ha mai fatto mistero. Prima di tornare in Spagna (dove ormai vive in pianta stabile) Dalla Porta ha trascorso alcuni giorni a Livigno, allenandosi in bici. Il suo obiettivo resta quello di mantenersi al massimo della condizione fisica, per farsi trovare pronto qualora dovessero aprirsi nuove opportunità per rientrare in pista. Di certo, nemmeno il diretto interessato si sarebbe aspettato di rimanere a piedi, dopo aver firmato un anno fa un accordo biennale con il Sag Team. Un contratto poi rescisso un paio di mesi fa, a causa di divergenze di vedute sul presente e sul futuro. Lorenzo aveva poi trovato un’intesa per tre gran premi con la Forward Racing, ma la scuderia svizzera ha optato di rescindere unilateralmente il contratto dopo due gran premi. E adesso? Non è escluso che possa comunque rientrare in Moto2 a stretto giro di posta, magari dopo la pausa estiva. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe rimanere fermo fino al termine della stagione in attesa di eventuali proposte, per poi tornare in sella il prossimo anno. Rimane teoricamente in piedi anche l’ipotesi che porta al Campionato Mondiale Supersport: in Francia sono sicuri che lo sportivo di Montemurlo possa presto seguire le orme di Niccolò Bulega ed uscire dal circus del Motomondiale, anche se l’indiscrezione non è stata confermata. "Continuerò a lavorare duramente per inseguire i miei obiettivi e spero presto di poter dare novità positive sul mio futuro – ha ribadito Lorenzo, ringraziando i propri tifosi - grazie a chi nonostante questo periodo difficile continua a supportarmi".

Giovanni Fiorentino