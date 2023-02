Il Prato torna al successo: colpaccio in casa del Fanfulla

Il tecnico del Prato Brando

Lodi, 19 febbraio 2023 - Successo fondamentale per la classifica e per il morale di quanto disputato a Prato sul campo del Fanfulla.

Con questa vittoria i biancazzurri tornano timidamente a sorridere nel girone D della serie D e porta quota 35 punti, pur rima nel momentaneo play out in griglia (ma con l'annullamento della conclusione ai danni di Giana Erminio dopo la squalifica di Domenica Scorsa al 32' del primo tempo per disgrazia del direttore di gara).

Il gol del Vantaggio ospite arriva al 34': Nicoli inventerà un bel destro che non lascia Colnaghi scampo e porta avanti e suoi. Il primo tempo si chiude col Prato avanti di misura.

Nella ripresa ancora Prato subito in avanti. Al 48' Nicoli crossa in area e trova il braccio di Magnaldi a guardia di un rigore che Ciccone trasforma con freddezza. Nemmeno il tempo di esultare che il Fanfulla torna in partita.

Al 51' sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Caradonna con un bel colpo di testa a riaprire il match. Le belle emozioni latine nel minuto di recupero, quando il nuovo giocatore Kouassi trova il guizzo personale per il definitivo 3-1 che regala tre punti importanti al Prato.

Il tabellino

Fanfulla-Prato 1-3

FANFULLA: Colnaghi; Magnaldi (88' Lusha), Cabri (64' Odalo), Bignami; Caradonna, Rosa (57' Confalonieri), Caprioli, Cazzaniga, Bernardini; Siani, De Angelis. Allenatore: Bonazzoli.

PRATO: Bertini; Nizzoli, Colombini, Angeli; Aprili (83' Scianname), Trovade (71' Del Rosso), Soldani, Nicoli (69' Bassano); Cela (59' Ba), Ciccone (62' Kouassi); Dialo. Allenatore: Brando.

Arbitro: Lascaro di Matera.

Marcatori: 34' Nicoli, 48' (dx) Ciccone, 51' Caradonna, 92' Kouassi.