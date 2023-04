Il Prato si sblocca. E il finale è meno amaro

Città di Massa

3

Prato Calcio a 5

4

CITTA’ DI MASSA: Marioni, Quintin, Gargantini, Toni Jodas, Quilez, Ricci, Baracca, Bertoldi, Cattani, Marangon, Dodaro. All.: Garzelli.

PRATO CALCIO A 5: Sottosanti, Pinzi, Luis Garcia, Soto, Piccioni, Angelillis, Tesi, Brunetti, Chiti, Del Greco, Buti. All.: Bearzi.

ARBITRI: Lattanzio (Collegno) e Botta (Biella); crono Delgadillo (Pontedera).

MARCATORI: pt 1’34’’ Luis Garcia (P), 6’30’’ Marangon (M), 7’22’’ Soto (P), 8’14’’ Luis Garcia (P); st 7’36" Gargantini (M), 16’49" Toni Jodas (M), 19’03" Piccioni (P).

NOTE: espulsi al 4’11" st Chiti (Prato Calcio a 5) e al 12’07" st Quintin (M).

Il Prato Calcio a 5 si sblocca proprio nell’ultimo appuntamento della stagione. Incredibile. Giusto l’ultimo sorriso per mettere i sigilli definitivi su un anno nero. Dopo un intero girone a bocca asciutta (il punto precedente era arrivato proprio nel derby d’andata, chiuso in parità), i biancazzurri tirano fuori l’orgoglio, il cuore, ed espugnano il campo del Città di Massa, conquistando la seconda vittoria dell’annata, la prima vittoria esterna.

Questo successo però – come già si sapeva alla vigilia – non cambia la classifica, perché il Prato Calcio a 5 resta ultimo con soli 7 punti ed i massesi penultimi con 12, ma almeno questo soffertissimo campionato si può chiudere con un sorriso che non può comunque cancellare le tribolazioni di una intera stagione salvata solo da una modifica al regolamento giunta in extremis, che ha azzerato le retrocessioni. Ora dunque scatta il rompete le righe, e l’appuntamento sarà ancora, dunque, alla prossima serie A2 dalla quale però ci aspettiamo tutti, a cominciare dalla società, qualcosa di molto migliore rispetto a quando visto in quest’ultimo campionato.

E oggi invece torneranno in campo dopo una lunghissima sosta anche le ragazze del Prato Calcio a 5, impegnate a loro volta nel campionato di serie A2. In questo caso si riparte dalla terzultima giornata di regular season, un turno nel quale le biancazzurre allenate da Nicola Giannattasio saranno impegnate in Sardegna, sul campo dell’Athena Sassari (fischio d’inizio alle ore 16).

Il Prato Calcio a 5 non gioca dal 19 marzo, quando fu sconfitto 2-0 dalla Roma. Queste sono invece le altre partite in calendario nella ventiquattresima giornata: Brc 1996-La 10 Livorno, Cus Pisa- San Giovanni, Roma-Pistoia, Virtus Ciampino-Arzachena.

Si riparte con questa classifica: La 10 Livorno 48 punti; Sabina Lazio 46; Virtus Ciampino 44; Arzachena 39; Roma 37; Pistoia 32; Prato Calcio a 5 e Brc 1996 21; Shardana 19; Athena Sassari 14; Cus Pisa 11; San Giovanni 4.

Massimiliano Martini