La Galcianese Calcio si presenta con una festa di paese

Prato, 23 settembre 2023 - Grande entusiasmo in piazza della Chiesa a Galciana per l’evento di inizio stagione della società biancazzurra, che si presneta con numeri in crescita e rinnovate ambizioni. Riparte così la Galcianese che si è presentata al paese e alla città, pronta per la nuova stagione sportiva. Ricca di significati la scelta del luogo della presentazione, la piazza della Chiesa, proprio per aprirsi al paese e gettare le basi per una nuova collaborazione con le varie realtà di Galciana.

Oltre 250 i tesserati, dalla prima squadra alla scuola calcio, che hanno sfilato davanti a tifosi, famiglie e abitanti del paese, in una festa collettiva che fa da preludio all’inizio dei campionati giovanili. Annunciati anche tutti gli allenatori. La prima squadra maschile di Seconda categoria sarà guidata da Maurizio Vespasiano, quella femminile di Promozione da Cesare Pallara. Restando al calcio in rosa l’Under 15 verrà allenata da Chiara Carradori e Gianni Di Molfetta.

Tornando al maschile la Juniores va a Pierluigi Carli, gli Allievi ad Andrea Bertini e Claudio Santacroce, i Giovanissimi A vanno a Tommaso Pentella e i Giovanissimi B a Giovanni D’Amico. Poi la scuola calcio. Il 2011 sarà gestito da Andrea Bertini e Michele Scaglione, il 2012 da Gianni Di Molfetta, i Pulcini 2013 da Chiara Carradori e Michele Scaglione, infine i Piccoli Amici saranno allenati da Luigi Leonetti, Demetrio Ambrosio e Giovanni D’Amore.

“La prima squadra riparte dai risultati dell’anno scorso dove siamo quasi arrivati ai playoff – spiega il direttore generale Maurizio Santacroce -. La formazione è più giovane, c’è mister Vespasiano che ha entusiasmo, e siamo partiti bene, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Nella Juniores speriamo di fare bene e di competere per il vertice, negli Allievi il campionato è impegnativo e vedremo strada facendo i risultati che raggiungeremo. Le due squadre di Giovanissimi si sono rinforzate e ci aspettiamo campionati in crescita. Nella scuola calcio l’obiettivo è di incrementare i numeri. Siamo inoltre molto orgogliosi di avere 50 tesserate per il femminile, con una Promozione che ha ambizioni importanti e l’Under 15 che giocherà i regionali”.

La Galcianese ha ufficializzato anche lo staff dirigenziale e sportivo. A fianco del presidente Andrea Andreini, del vice Paolo Martelli e del direttore generale Maurizio Santacroce, troviamo il direttore sportivo maschile Stefano Sabatini e quello femminile Leonardo Nesi. Il responsabile della scuola calcio è Luigi Leonetti, quello tecnico è Gianni Di Molfetta. L'organizzazione dei tornei è affidata a Giovanni D'Amore, mentre gli allenatori dei portieri saranno Claudio Santacroce (maschile) e Lacinej Sentiliano per il femminile. Confermata anche la presenza di Fosco Giabbani. Maurizio Costanzo