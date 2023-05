Galardi e Tabani in rete con la Sis Roma. Ma per il sogno scudetto bisogna lottare

Non è bastata una prestazione di livello di Giuditta Galardi e Chiara Tabani, entrambe in rete: la terza sfida del lotto è andata all’Ekipe Orizzonte Catania. Ed ecco perché gara 4, che andrà in scena alle 18 odierne nella città siciliana, sarà decisiva: la Sis Roma dovrà assolutamente vincere, per continuare a cullare il sogno-Scudetto. Ne sono pienamente consapevoli le due pallanuotiste pratesi, per nulla intenzionate a lasciarsi sfuggire un traguardo che fino a pochi giorni fa sembrava ad un passo. Bisogna mettercela tutta. Anche perché per entrambe si tratterebbe del primo tricolore, dopo la Coppa Italia ottenuta lo scorso anno.

Se Chiara e Giuditta si sono confermate ai vertici, quest’anno anche il resto della squadra ha offerte prestazioni-monstre: il sodalizio romano ha infatti chiuso la "regular season" della Serie A1 202223 in prima posizione, alle spalle dei catanesi. E anche nel primo atto della finale le cose si erano messe per il meglio, considerando la vittoria iniziale per 13-12. Le siciliane si sono però assicurate i due successivi confronti, vincendo gara 2 per 21-20 e gara 3 con un più rotondo 13-9. E si sono così portate sul 2-1, effettuando (momentaneamente?) il sorpasso.

Ecco perché Tabani e Galardi sono determinate a dare il 110%: per restare in gioco bisogna assolutamente vincere e dire addio ai sogni tricolori dopo un’annata di spessore sarebbe una beffa. Entrambe restano ad ogni modo in orbita azzurra, visto che il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo le tiene in grande considerazione. C’è però tempo per pensare ai prossimi impegni della Nazionale: la priorità resta lo Scudetto, in questo momento.