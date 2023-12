Dilettanti. Vernio-Poggio oggi in campo. Gioca anche la terza categoria

Seconda categoria in campo con il confronto fra Vernio e Poggio a Caiano fissato per le 20,30 odierne all’Amerini. Un incontro valido come recupero della ottava giornata di campionato, fra due squadre divise nella classifica del girone F da

un solo punto. I poggesi vogliono dunque vincere per risalire la china e staccare i rivali, mentre i valbisentini mirano a mettere la freccia

e a trovare continuità.

Ma anche in terza categoria si prospetta un mercoledì interessante. E la capolista ha ottime chance di andare in fuga e consolidare così la propria posizione di forza, nel recupero dell’ottava giornata di campionato: alle 20,45 la Valbisenzio Academy riceverà la visita di un Montepiano che finora non ha mai vinto in gare ufficiali. E battendo i rivali, gli uomini di coach Antonio Imbriano, primi in graduatoria con 26 punti, porterebbero a sei le lunghezze di vantaggio sul San Giusto attuale seconda forza del raggruppamento. Anche i ragazzi del tecnico Trezza saranno ad ogni modo chiamati a giocare, anche se in Coppa Faggi: alle 20,30 affronteranno in trasferta

il Grignano. Anche se, dopo

il roboante 7-1 rifilato all’andata alla banda Nesi, questi ultimi avranno bisogno di un miracolo per poter passare il turno. Poco importa, ad ogni modo: vincere fa sempre bene ed un’eventuale vittoria avrebbe comunque effetti positivi sul morale.