Boccata di ossigeno per il Prato: Mezzolara sconfitto 3-1 al Lungobisenzio

Prato, 26 febbraio 2023 - Torna a sorridere il Prato, che supera 3-1 il Mezzolara e si tira fuori dalla zona play out salendo a 38 punti nel girone D di serie D. Partita difficile, su un campo ai limiti della praticabilità. Alla mezzora il Prato passa in vantaggio: calcio di punizione dalla sinistra di Del Rosso, che con una traiettoria beffarda pesca il colpo di testa di Angeli sul primo palo, per l’1-0 laniero. Il primo tempo si chiude con la squadra di casa avanti di un gol.

Nella ripresa subito una grande occasione per il Prato con Diallo che si presenta praticamente solo davanti a Malagoli appena dentro l’area di rigore, ma l’estremo difensore ospite è miracoloso in tuffo nel deviare la conclusione dell’attaccante di casa e nel tenere in partita il Mezzolara. Al 62’ altro grande intervento di Malagoli sul colpo di testa di Diallo, ma sul calcio d’angolo seguente il Prato trova il meritato raddoppio con Ba, che viene inavvertitamente colpito dal rinvio di un difensore avversario e infila il pallone alle spalle del portiere ospite, realizzando il gol del 2-0. Al 67' il Mezzolara rientra in partita grazie ad una grande giocata del neo entrato D’Este, che stoppa di petto un cross morbido e si gira nel cuore dell’area fulminando Bertini e riaccendendo le speranze ospiti. Al 93’ Diallo in contropiede chiude definitivamente i conti al termine di una cavalcata solitaria realizzando il 3-1.

Ecco il tabellino

Prato 3

Mezzolara 1

PRATO (3-4-2-1): Bertini; Nizzoli, Colombini, Angeli (78’ Kouassi); Aprili, Ba, Del Rosso (78’ Campaner), Nicoli (84’ Bartolini); Trovade (61’ Bassano), Cela (68’ Cecchi); Diallo. All: Brando.

MEZZOLARA (4-3-1-2): Malagoli; Fiore, Cavina, Dall’Osso, Montesi (56’ Garavini); Dal Monte (67’ Roselli), Landi, Bovo; Bertani (67’ Roselli); Giannini (56’ Bocchialini), Jassey (67’ D’Este). All.: Nesi.

Arbitro: Aronne di Roma 1.

Reti: 30’ Angeli, 63’ Ba, 71’ D’Este, 93’ Diallo.