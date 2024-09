Al via la stagione dell'Asd 29 Martiri. Volley, pallamano e podismo sugli scudi

Prato, 2 settembre 2024 – L'Asd 29 Martiri ha presentato le proprie squadre e attività al Circolo 29 Martiri di Figline in una serata davvero partecipata. Il volley è senz'altro l'attività con il maggior numero di atleti ma la corsa su strada non è da meno e si amplia anche la pallamano oltre alla ginnastica per adulti. Presenti alla serata il vice Sindaco di Prato Simone Faggi insieme ai due consiglieri comunali Gianluca Coppini e Stefano Nesi e tutto lo staff tecnico delle formazioni che stanno per iniziare una nuova annata agonistica con la partecipazione della Ets Regalami un Sorriso.

"La società ha 51 anni di attività e vuole essere da esempio nei settori dove partecipa - spiega il presidente Massimo Becchi - il volley ha 12 squadre, la pallamano tre e il podismo ha quasi 80 iscritti. Un movimento che vuole identificarsi con Figline e cone le manifestazioni che organizziamo. Proprio a breve avremo la classica manifestazione ciclistica che si terrà domenica 15 settembre giunta alla sua 60° edizione, la 35° edizione del concorso di disegno natura e sport a cui partecipano le scuole primarie della Circoscrizione Nord,, la Scarpinata nel Verde che si svolge a maggio, la Notturna di Prao per la vita e la camminata Tramonto di un'alba la camminata sul sentiero che percorsero i 29 martiri" Tante iniziative con una identità importante ?. "Prato ha un modello da seguire e da tutelare e sono proprio i 29 Martiri - dice Simone Faggi - l'associazione sportiva dimostra ogni anno di essere una realtà che cresce e che da la possibilità a tanti giovani e atleti di poter competere e divertirsi con lo spirito giusto". La pallavolo tra l'altro ha una sinergia importante con la Savino del Bene società di serie A1 e grazie a Impianti Leonardo di Alice e Massimo Pettinari ha una divisa tutta nuova con i colori verde bianco e nero "Le squadre al via saranno la 2° Divisione, la 3° Divisione Fipav, Under 18 Uisp e Fipav, Under 17 uisp, under 16 fipav e uisp, under 12 Fipav, S3 con due squadre al secondo livello, A1 maschile e misto Master - spiega Dania Rodelli una delle allenatrici - e i tecnici che seguiranno le squadre sono Ianko Iankov, Ginevra Saccomanni, Klaudet Canaj, Raffaele Contino, Gemma Allegri, Greta Rosati, Paolo Santini e Valentina Nesi. L'obiettivo di tutti è di fare il massimo".

Il podismo cresce. "Siamo a quasi 80 iscritti - dice il responsabile Marcello Calamai - e proprio in queste ore abbiamo Piero Pacini in gara in Val d'Aosta nell'Ultra Monte Bianco (170 km) a rappresentare la nostra podistica e così succede ogni fine settimana nelle gare podistiche". La pallamano che ha come referente Sergio Cavicchiolo ha stabilito una partnership nell'under 18 con l'Ambra "Solo con le sinergie possiamo crescere e per questo ci siamo uniti all'Ambra per disputare insieme il campionato under 18 - dice Cavicchiolo - a questo si aggiunge l'under 12 e l'under 14". Tutti uniti per difendere i colori dell'Asd 29 Martiri e quello che rappresentano.