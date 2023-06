Misericordia in lutto, è morto Giuseppe Scatizzi

Vaiano (Prato), 12 giugno 2023 – Una triste notizia per il mondo del volontariato: è morto Giuseppe Scatizzi, uno dei fondatori della Misericordia di Montepiano.

Aveva 87 anni ed è deceduto nella notte a Vaiano, dove risiedeva da tempo insieme al figlio Simone. Insieme ad altri sei compaesani, nel 1965 Giuseppe Scatizzi fu tra i promotori della rinascita di una Confraternita di Misericordia a Montepiano. Un primo nucleo era nato nel 1929 ma durante la seconda guerra mondiale la sezione si sciolse, così un gruppo di abitanti attivi e presenti nella vita del paese si incaricò di riportare le attività e le insegne della Misericordia a Montepiano. Per tutti gli anni settanta Scatizzi fu impegnato come autista di ambulanza, servizio che svolgeva con grande generosità, facendolo conciliare con il suo lavoro di meccanico. Anche quando aveva lasciato il servizio attivo era sempre rimasto in contatto con la Confraternita, dove era considerato uno dei punti di riferimento della sezione.

“Il Proposto e il Magistrato della Misericordia di Prato si uniscono al dolore della famiglia e della Confraternita di Montepiano per la morte del confratello Giuseppe – dichiara Gianluca Mannelli, proposto dell’Arciconfraternita di Prato – che contribuì in modo determinate a rilanciare la sezione e che ancora oggi costituiva uno dei membri più conosciuti e apprezzati della comunità di Montepiano”. La salma di Scatizzi è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Prato in via Convenevole. I funerali si celebreranno domani, martedì 13 giugno, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Montepiano.