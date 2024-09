Prato, torna Il Salotto del giovedì alla Biblioteca Lazzerini

Prato, 13 settembre 2024 - A tutti i lettori appassionati che hanno voglia di condividere il piacere di un bel libro, la Biblioteca Lazzerini offre anche quest’anno la possibilità di incontrarsi con Il Salotto del giovedì, il gruppo di lettura della biblioteca. Un’iniziativa che si rivolge a chiunque abbia voglia di parlare di libri e di dare spazio alla propria passione. Giovedì 10 ottobre alle 21 al via quindi la nuova edizione. Un gruppo che si arricchirà dei contributi di chiunque abbia voglia di unirsi. La partecipazione è infatti libera, gratuita e aperta a tutti. L'incontro è a cadenza mensile, da ottobre a giugno: un giovedì al mese alle ore 21 e la discussione verte ogni volta sul libro in programma. Sarà possibile anche prendere parte ad un solo incontro. Si parte così giovedì 10 ottobre per parlare insieme del romanzo Premio Pulitzer 2023: Demon Copperhead di Barbara Kingsolver. Ambientato nel Sud degli Stati Uniti, il romanzo getta una luce sull’epidemia di oppioidi che ha colpito gli Stati Uniti e che si è lasciata dietro una generazione di orfani. Ispirandosi all’opera iconica di Dickens, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio che impone di riflettere sulle vite marginali di coloro che il sistema considera invisibili. Il secondo incontro in programma si terrà giovedì 2 1 novembre e sarà incentrato su Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini. Pubblicato per la prima volta nel 1959, questo libro è una rappresentazione "lucida e spietata" delle borgate romane e venne giudicato dalla critica come uno dei romanzi più importanti del dopoguerra. Si prosegue giovedì 19 dicembre con L’esclusa , il primo romanzo di Luigi Pirandello, limpido e grottesco, caratterizzato da quella mescolanza di tragico e comico che diventerà uno dei tratti fondamentali della scrittura pirandelliana.

Gli appuntamenti del 2025 vedranno come protagonisti, in ordine da gennaio a giugno: La banalità del male di Hannah Arendt, Lo straniero di Albert Camus, Le streghe di Manningtree di A.K. Blakemore , I giorni di Vetro di Nicoletta Verna, Ducks. Due anni nelle sabbie bituminose di Kate Beaton e Uomini e topi di John Steinbeck. Il programma completo, per tutti coloro che vogliono avvantaggiarsi nella lettura, è online sul sito www.bibliotecalazzerini.prato.it. Gli incontri si svolgono nella Sala Ragazzi e Bambini e l’ingresso è da Via Puccetti 3. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 0574 1837800 oppure visitare il sito www.bibliotecalazzerini.prato.it o la pagina Facebook della Biblioteca Lazzerini.