Al Cinema Eden via alla rassegna "E se non fossi nato pratese"

Prato, 20 novembre 2024 - Prenderà il via lunedì 25 novembre alle ore 21 la rassegna cinematografica "E se non fossi nato pratese", organizzata dal Comune di Prato presso il Cinema Eden di via Benedetto Cairoli. Quattro gli appuntamenti in programma, per quattro lunedì consecutivi fino al 16 dicembre, tutti a ingresso gratuito, durante i quali oltre ad assistere alla proiezione dei film, sarà possibile incontrare attori, registi e produttori che prenderanno parte alle serate. La rassegna, il cui titolo è direttamente ispirato a una frase di Curzio Malaparte, con la quale intendeva dire che se non fosse nato pratese non sarebbe mai nato, pur essendo in realtà un grande artista, autore di libri e anche di film, sottolinea che Prato, distretto tessile di fama nazionale e mondiale, è una città ricca di cultura e di persone che da sempre fanno cultura sotto svariate forme. Il cinema è una di queste.

Ad aprire le danze, lunedì 25, sarà la proiezione del film "Cenci in Cina". Era il marzo del 2009, esattamente il 27 marzo, quando uscì Cenci in Cina, girato a Prato negli anni precedenti. Le riprese coinvolsero la città tutta e molti pratesi, che presero parte a un film totalmente made in Prato a partire dalla produzione, composta da imprenditori pratesi, e dagli autori del testo, Francesco Ciampi, Rodolfo Betti e Marco Limberti. Un’avventura straordinaria per la città e non solo, che offre ancora oggi uno spaccato dei primi anni Duemila e dell’epoca dei nonni vissuti nel Dopoguerra. Alla serata prenderanno parte: gli attori Alessandro Paci e Francesco Ciampi, protagonisti della pellicola, il regista Marco Limberti, il direttore alla fotografia Daniele Botteselle e i produttori.

Il secondo appuntamento, lunedì 2 dicembre, vedrà la proiezione di "Forse è solo mal di mare". Nonostante il soggetto fosse di Matteo Querci, Francesco Ciampi, Fabrizio Dolfi e Tommaso Santi, la sceneggiatura del film fu affidata a Tommaso Santi. La pellicola fu preparata interamente a Manifatture Digitali Cinema, e poi si trasferì a Linosa, dove furono realizzate tutte le riprese. Tra gli attori protagonisti anche Maria Grazia Cucinotta. Saranno presenti alla serata i protagonisti Anna Maria Malipiero e Francesco Ciampi accompagnati dai produttori.

La terza serata, lunedì 9 dicembre, sarà invece dedicata a Francesco Nuti con la proiezione di "Donne con le gonne". Il film, di cui Nuti fu regista, sceneggiatore e attore protagonista al fianco di Carole Bouquet, uscì nel 1991 e fu un grandissimo successo, tanto da diventare il terzo film record d’incassi della stagione cinematografica italiana degli anni 1991-1992, e segnare così uno dei momenti di maggior successo della sua carriera. La serata ospiterà Giovanni Nuti, oltreché medico, compositore e musicista, firma delle colonne sonore dei film del fratello Francesco. A chiudere la rassegna al Cinema Eden, lunedì 16 dicembre , sarà la proiezione del film "Non aprite quella bara". I protagonisti arrivano in un paesino della Garfagnana, esattamente a Lucchio, trovato dal regista, Matteo Querci, che lì decide di girarlo. L’ambientazione diventa in questo modo protagonista insieme agli attori stessi. Il soggetto del film è di Matteo Querci, Francesco Ciampi e Tommaso Santi, la sceneggiatura è firmata da Matteo Querci e Tommaso Santi, e le musiche, come quelle di Forse è solo mal di mare, sono del pratese Andrea Benassai. Saranno presenti nell’occasione i protagonisti Francesco Ciampi e Orfeo Orlando insieme al regista Matteo Querci.