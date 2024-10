World Polio Day, Rotary mobilitato. Castello Illuminato ad hoc

Il Castello dell’Imperatore testimonial di una campagna umanitaria. Giovedì 24 ottobre sarà proiettato il logo che celebra il World Polio Day per ricordare con il messaggio "End Polio Now" la lotta che il Rotary da anni conduce attraverso la vaccinazione, per la scomparsa della polmonite. La proiezione è stata organizzata dal Rotary club Prato Filippo Lippi (presidente Massimo Mancini) e del Rotary club Prato (presidente Claudio Barbarisi). Alla fine degli anni ‘70 il Rotary ha sostenuto il progetto facendo di questo impegno uno degli obiettivi primari. Nel 1981, il Rotary ha condiviso il programma di "vaccinare tutti i bambini del mondo contro la polio". C’è stato un lavoro costante d’’informazione in tutti i club Rotary. Hanno sostenuto il progetto Gavi Vaccine Alliance, OMS e la Bill & Melinda Gates Foundation che si è impegnata a corrispondere un ammontare equiparato, con un rapporto di 2 a 1, per ogni donazione complessiva annuale fino a 150 milioni di dollari.

Nella foto il Castello illuminato e i presidenti Barbarisi e Mancini