Volley Prato sfida Invicta Volley Grosseto nel campionato di serie C maschile

Al via il girone di ritorno per il Volley Prato nel campionato di serie C maschile regionale. Si gioca oggi pomeriggio alle 18 al Gramsci Keynes (arbitri Macrì e Velli) e la Kabel ospita l’Invicta Volley Grosseto.

La vittoria di Massa ha portato fiducia e morale e il Volley Prato inizia quindi questa seconda parte di torneo al quarto posto e con il vento in poppa. Contro i giovani di Grosseto servono i tre punti. Squadra neopromossa in categoria quella allenata da coach Enrico Ferrari.

Truppa formata da giovani atleti di talento, età media di 17/18 anni, che si dividono tra serie B e C. Squadra che nel confronto precedente pagò il noviziato con tanti errori ma che adesso, dopo otto match in categoria è cresciuta e che nel turno precedente ha strappato un punto sul terreno di Cascina.

Massima attenzione, quindi, per la Kabel che non può più permettersi passi falsi. La volata playoff è iniziata e nessuno solleverà il piede dall’acceleratore. Per Novelli assente Alfaioli che sarà sostituito da Proietti.

La rosa del Volley Prato: Alpini, Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Proietti, Trancucci, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.