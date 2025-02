Volandri: "benedice" i successi

Il Tennis club Prato comincia con il migliore colpo ad effetto i festaggiamenti per i 50 anni dalla sua fondazione, schierando Filippo Volandri. Sarà, infatti, il capitano della squadra azzurra che ha vinto la Coppa Davis negli ultimi due anni, l’ospite d’onore stasera, nell’incontro che inizierà alle 20.30 e che vedrà Volandri parlare della recente avventura in Davis, una manifestazione che il Tc Prato conosce da vicino avendola ospitata due volte sui propri campi: nel 1987 quando l’Italia di Canè affrontò la Svezia di Wilander e nel 1998 quando gli azzurri vinsero con lo Zimbabwe. Volandri darà, dunque, il via alla festa e alla stagione 2025 del Tc Prato: più benedizione di così non si può.