Viaccia jazz, finale con Friends & Sounds

"Sounds on Friday", ventesima edizione della rassegna jazz che ha animato i venerdì di novembre si conclude con l’appuntamento di domani alle 21,30 al Circolo La Libertà 1945: per una serata prende il nome di "Friends & Sounds", perché Carlotta Vettori (foto), direttrice del festival ha pensato di convocare per questa edizione conclusiva grandi artisti e amici che si sono già esibiti sul palco in questi anni. Una serata speciale con formazioni che confermano la qualità della manifestazione con tanti ospiti e buona musica che si inserisce nella vocazione della rassegna volta ad arrivare ’ai confini del Jazz’. Si sono esplorati stili e sonorità nuove con gruppi come Musiki, Khifla, Stazioni Sonore, Jazzartetto, Evidence Quartet. Saranno presenti con le voci di Titta Nesti e Claudia Tellini, con il flauto di Carlotta Vettori, il clarinetto e il sax di Klaus Lessmann, la chitarra di Riccardo Galardini il violoncello di Ellie Young, il contrabbasso di Nicola Vernuccio e la batteria di Andrea Melani. Vettori promette una sorpresa finale, combinata ai ringraziamenti a sponsor ed energie vicine alla manifestazione, senza le quali la rassegna di Viaccia non sarebbe stata possibile: Kostelia Group, Rifinizioni Vignali pasticceria Peruzzi, Vivaio Gheri, Franco Falci presidente del Circolo, Fabiola Gestri, Gangi Polaretti, Francesca Martincich, Renzo Pietrolungo.

G.G.