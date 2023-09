Un laboratorio dedicato alla Rificolona. Giovedì 7 settembre al teatro parrocchiale di Comeana in via Alighieri ci sarà un laboratorio per bambini

da 5 a 10 anni per costruire

una lanterna di carta ovvero

la Rificolona, ideato dalla compagnia teatrale "Il Chiodo Fisso". Occorre prenotare al numero 349.2661239 (dalle 12,30 alle 14 e dalle 17,30

alle 21). I posti sono 30.