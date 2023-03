Via al piano di forestazione urbana "Pianteremo 300 alberi in centro"

Il progetto del nuovo centro cittadino sta prendendo sempre più forma. Stanno andando avanti i lavori nel grande parco nel cuore di Montemurlo con aree gioco per tutte le età e spazi per lo svago e la vita all’aria aperta. Oggi, in particolare è stata realizzata la pavimentazione dei vialetti interni al parco.

Si tratta di una tecnica che vede l’utilizzo di cemento colorato drenante, quindi, un materiale che garantisce la percorrenza dei vialetti anche alle persone in sedia a rotelle o ai passeggini ma che allo stesso tempo consente all’acqua piovana di filtrare nel terreno. "I lavori stanno andando avanti ed il nostro obiettivo è quello di poter inaugurare il parco nei prossimi mesi per poter regalare questa grande area verde a tutti i montemurlesi - dice il sindaco Simone Calamai -. Uno spazio verde con aree tematiche per tutte le età: lo spazio gioco per la prima infanzia, proprio di fronte alla scuola dell’infanzia Malaguzzi, lo skate park e il playground, spazi per il relax". Intanto, stanno procedendo i lavori per la realizzazione del biolago, dove sono state già sistemate le prime piante acquatiche che avranno la funzione di svolgere una fitodepurazione dell’acqua senza il bisogno di ricorrere a macchinari e alcune pietre per ricreare un ecosistema ben inserito nel contesto verde del parco.

Poco distante sono in corso anche i lavori per realizzare una ’fontana a terra’, con giochi d’acqua. Un vero e proprio divertimento, soprattutto per i più piccoli che potrà essere apprezzato soprattutto d’estate. Nei prossimi giorni arriveranno anche gli alberi che saranno piantati in tutto il giardino. Il parco sarà dotato anche di un sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza e il decoro contro possibili atti di vandalismo.

Intanto ieri il Comune ha piantato 12 platani all’ingresso della città, tra via Berlinguer e la via Rosselli.

Un primo intervento di forestazione urbana, che nelle prossime settimane porterà anche alla piantumazione di circa 300 alberi nel nuovo parco cittadino. ntanto, a Bagnolo in via Berlinguer, nel tratto tra la via Michelangelo fino al confine con il Comune di Prato, sono in corso altri importanti lavori di miglioramento del verde pubblico. Nei prossimi giorni saranno piantati 48 alberi ad alto fusto in un doppio filare e sarà realizzato l’impianto di irrigazione per un investimento pari a circa 20mila euro. "Più alberi per migliorare l’immagine e il decoro cittadino e per rendere più bello l’ingresso a Montemurlo - spiega l’assessore al verde pubblico, Alberto Vignoli – Gli alberi lungo le strade cittadine hanno anche la funzione di ridurre l’impatto delle emissioni inquinanti. Un investimento sul verde per migliorare la qualità di vita in città"