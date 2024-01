Vernio, super "Festività a teatro". Oltre 500 spettatori all’ex Meucci

Successo il teatro per famiglie di Vernio. Pubblico entusiasta per i tre appuntamenti del calendario promosso dall’assessorato alla cultura del Comune per le festività 2023-2024. "Oltre 500 presenze per il programma di ’Festività a teatro’ all’ex Meucci di Vernio. Una rassegna che spaziava dalla musica, ai mimi, alle ombre cinesi e alle clownerie e che ha incontrato i gusti del pubblico – sottolinea l’assessora Maria Lucarini – Teatro per bambini, ma di qualità, per appuntamenti che hanno fatto scoprire o riscoprire il fascino delle performance dal vivo. Inoltre, in un momento così complesso dal punto di vista economico, l’ingresso gratuito ha permesso davvero a tutti di partecipare". Il calendario prevedeva per il 30 dicembre "C’era due volte un piede", con i buffi personaggi interpretati dai piedi dell’artista. Il 4 gennaio "Il carnevale degli animali", tratto da una delle più note opere di Camille Saint-Saëns. E il 6 gennaio "L’incantatore" Saeed Fekri, mimo di strada che si ispira a Marceau, Totò e Chaplin.