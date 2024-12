Vera Gheno ospite di Pecci Books. Con Grammanti

Domani a Pecci Books alle 18.30 ospite Vera Gheno, che presenterà Grammamanti - Immaginare futuri con le parole (Einaudi, 2024). Chi può definirsi grammamante? Chi ama la lingua in modo non violento, la studia e così comprende di doverla lasciare libera di mutare a seconda delle evoluzioni della società, cioè degli usi che le persone ne fanno ogni giorno parlando. Secondo Vera Gheno, "chi decide di abbracciare la filosofia grammamante, invece, non ha paura di abbandonare il linguapiattismo, ossia la convinzione che le parole che usiamo siano sacre, immobili e immutabili. Perché per fortuna, malgrado la volontà violenta di chi le vorrebbe sempre uguali a loro stesse, le parole cambiano: alcune si modificano, altre muoiono, ma altre ancora, nel contempo, nascono". Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca. Dopo diciott’anni da contrattista in vari atenei, da fine 2021 è ricercatrice a tempo determinato all’Università di Firenze. È autrice di articoli scientifici e divulgativi, per Einaudi ha pubblicato Potere alle parole (2019) e Le ragioni del dubbio (2021). Si occupadi comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e inclusione.