Vaiano, Pd-Bosi ancora scontro: "Presenta la lista". Ma lui smentisce

Inizia a farsi interessante la situazione politica in Val di Bisenzio in vista delle elezioni amministrative, con cambi di marcia e prese di posizione che da un’ora a un’altra fanno cambiare scenari e alleanze. L’unica situazione che può definirsi stabile, all’indomani dell’annuncio della terza candidatura di Guglielmo Bongiorno per il centrosinistra, è quella di Cantagallo, mentre a Vaiano e a Vernio la partita si deve ancora giocare ed è tutto un rincorrere la palla prima del fischio d’inizio. Voci di una terza lista capitanata da Primo Bosi si fanno sempre più consistenti (anche se il diretto interessato smentisce) e ancor prima dell’annuncio ufficiale il Pd vaianese definisce la propria posizione.

"Bosi sta decidendo lui di mettersi fuori dal Pd – scrive il Comitato Reggente del Pd di Vaiano, che dovrà traghettare i Dem fino alle prossime elezioni per poi ricostituire lo scheletro del partito, fino a poche settimane fa, commissariato dal Provinciale – è lui l’anomalia, non i Democratici. Venerdì Primo Bosi presenterà la sua lista civica. Con la sua scelta, Bosi si mette fuori dal Partito Democratico e non solo. Bosi sta scegliendo una strada tutta personale, in contrapposizione a quella tracciata dagli iscritti al Pd vaianese che, a grande maggioranza del 71%, hanno prima sottoscritto il documento per bloccare il meccanismo delle primarie di partito, alle quali lo stesso Bosi si era già candidato sperando di ricevere l’investitura per un ulteriore mandato (il terzo), ma anche di convergere verso la lista Cambiare Insieme per Vaiano, con candidata sindaca Francesca Vivarelli. La reggenza attuale del Pd Vaianese e ribadisce l’appoggio convinto del Pd alla lista Cambiare Insieme per Vaiano con candidata Francesca Vivarelli. Iscritti e simpatizzanti del Pd e del centrosinistra sono con noi".

Dal canto suo, Primo Bosi nega la presentazione di un’eventuale sua lista, venerdì. "Non so come sia arrivata la notizia, ma non ci sarà nessuna presentazione – spiega, fra il serio e il faceto -. Sono scaramantico e non inizio qualcosa né di martedì né di venerdì. Detto questo, è ancora presto per parlare di una nuova lista. Ci sto pensando e con un gruppo di persone stiamo facendo incontri per capire umori e sensazioni. Le voci che danno qualche attuale assessore con me nella lista? Ancora presto per dirlo". In stallo la situazione di Vernio, accesa dalla notizia giunta nell’ultimo fine settimana dell’intenzione del centro destra di correre per il municipio con una propria lista: per sapere come si evolveranno le cose su questo fronte, ci sarà da aspettare almeno un’altra settimana.

Claudia Iozzelli