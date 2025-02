Vaiano, al via la campagna ‘Ricostruiamo RiciclAnde’. Come contribuire

Vaiano, 4 febbraio 2025 - “Ricostruiamo Riciclande”. Con questo impegno il Comune di Vaiano, insieme ai volontari dell’Operazione Mato Grosso, mobilita tutta la comunità locale per far ripartire, al più presto, l’attività del mercatino etico del riuso distrutto da un incendio. L’appello che arriva è doppio ed è caratterizzato da due richieste urgenti: la prima riguarda la ricerca di uno spazio per poter riprendere l’attività al più presto in modo da non far mancare il sostegno alle comunità dell’America Latina seguite dall’Operazione Mato Grosso, il secondo riguarda la raccolta fondi lanciata dall’amministrazione comunale che invita a fare donazioni effettuando un bonifico bancario con la causale “Ricostruiamo RiciclAnde” sul conto di Tesoreria comunale intestato al Comune di Vaiano con Iban IT49 P030 6938 1441 0000 0046 002. “Facciamo appello a tutte e a tutti, donne e uomini di buona volontà, a contribuire e a dare una mano per aiutare Riciclande a ripartire - afferma la sindaca Francesca Vivarelli - Siamo certi che la risposta della nostra comunità, prima di tutto, ma anche di molti altri, sarà significativa: ci aspettiamo un’ondata di solidarietà per chi della solidarietà ha fatto uno stile di vita”. Da Alessandro Carrara e Carlo Pampaloni, a nome dell’Operazione Mato Grosso, arriva il grazie per il grande abbraccio che i volontari hanno ricevuto in questi giorni difficili da tantissime persone. “Per noi è davvero urgente far ripartire l’attività per non fare mancare il sostegno necessario alle persone che vivono nelle nostre missioni - affermano - siamo sicuri che ci resterete accanto e non farete mancare ancora il vostro decisivo sostegno”. “Ci rivolgiamo anche a tutti i proprietari di magazzini, depositi inutilizzati: fatevi avanti, rivolgendovi direttamente all’amministrazione comunale, se ritenete di poter mettere a disposizione, finché il nuovo edificio non sarà ricostruito, i vostri locali per accogliere i volontari di RiciclAnde e il loro mercatino - aggiunge la sindaca Vivarelli - Trasformiamo tutti insieme un evento doloroso in una nuova opportunità, dimostriamo ancora una volta che sappiamo essere comunità generosa e unita. È fondamentale ricostruire il mercatino ed è altrettanto importante diffondere i valori su cui si fonda questa esperienza, per questo vogliamo coinvolgere tutta la comunità e creare occasioni di partecipazione: giustizia sociale e giustizia ambientale camminano insieme”. Maurizio Costanzo