Un campo in erba sintetica: "Siamo in cerca di uno sponsor"

Cento anni del Tavola, raccontati dal vicepresidente Massimo Bresci, dai difficili inizi sino alla promozione in Seconda categoria. Ci iIlustri il progetto dell’ FC Tavola 1924.

"La squadra nasce 100 anni fa. Nel corso degli anni ha avuto alti e bassi: in alcuni anni aveva diverse squadre, in altri molte meno. Noi otto consiglieri abbiamo ripreso la società tre anni fa, che con i vecchi dirigenti aveva “perso colpi” : avevano una sola squadra, fatto diverse spese (il rifacimento degli spogliatoi aveva portato a contrarre diversi debiti e decisero quindi di abbandonare). Siamo ripartiti in otto, dandoci ognuno un compito (chi per la pizzeria, chi per il settore giovanile, chi per la 1° squadra, chi la scuola calcio…). Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti: oggi contiamo 250 tesserati in quindici squadre, dai 7 anni fino ad arrivare alla squadra amatori. Siamo molto orgogliosi di questo perché in tre anni abbiamo ricreato un tessuto sportivo che era sparito".

Perché un genitore dovrebbe iscrivere il proprio figlio alla FC Tavola 1924? "Pensiamo che ci scelgano per il nostro progetto che mette i bambini al centro, per gli amici, per la pizzeria che, dopo il campo, è il luogo di aggregazione per i ragazzi e per il paese: svolgiamo diverse feste e serate a tema che richiamano persone anche del circondario. Per chi è più lontano abbiamo attivato un servizio navetta che tutti i giorni fa il giro del circondario per prendere i bambini. Facciamo di tutto per invogliarli e per coinvolgere un po’ tutti".

Quali sono le ambizioni della sua squadra? "A livello sportivo sono quelle di vincere il campionato, ma naturalmente non è si può vincer esempre. Due anni fa lo abbiamo vinto, insieme alla Coppa Faggi. L’ambizione è arrivare ai Play - Off, giocandosi la finale. Ma la priorità resta che i ragazzi stiano bene, poi se qualche squadra riesce ad arrivare fra le prime che ben venga".

Progetti per il futuro? "Per il futuro abbiamo un progetto molto ambizioso e molto costoso: l’anno scorso abbiamo realizzato il campino piccolo con l’erba sintetica, l’idea sarebbe fare il campo grande con la stessa modalità, ma è un grande investimento e siamo alla ricerca di sponsor che possano finanziare il progetto".

A fine stagione sarà contento se… "Sarò contento se le nostre squadre arriveranno tra i primi posti, soprattutto per i ragazzi, perché la voglia nasce quando si vince, se si perde tutte le domeniche non è che siamo contenti. Se riusciamo ad arrivare quarti o quinti in classifica alla fine dei vari campionati, vuol dire aver vinto diverse partite e questo è motivo di orgoglio per i ragazzi e ciò li invoglia a venire con più entusiasmo da noi".