Tutti in sella: destinazione futuro

Si terrà sabato la quinta edizione di ‘Bici in Prato’, la manifestazione sportiva dedicata alla mobilità sostenibile. L’iniziativa compie un anno e stavolta vedrà la collaborazione fra i Comuni di Prato e Montemurlo, col coordinamento di Prato Ciclabile di cui fanno parte Riciclidea, Legambiente e Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). La biciclettata è aperta a tutta la cittadinanza e percorrerà la futura Ciclovia del Sole Prato – Montemurlo, nella speranza che sia l’ultima volta che non c’è più la totale ricucitura del percorso. Il ritrovo è in piazza del Comune a Prato alle 9.30 per poi dirigersi verso Montemurlo dove ci sarà un pit-stop per una merenda in piazza della Repubblica nel nuovo centro cittadino, passando per il futuro tratto di ciclabile i cui lavori verranno appaltati entro la fine dell’anno, per poi rientrare alle 12.30 al punto di partenza in centro a Prato. "Questa è la quinta edizione, ma è anche il primo compleanno di ‘Bici in Prato’ - ha commentato l’assessore alla mobilità Flora Leoni -. In un anno sono state realizzate già 4 ciclopedalate e questa di sabato potrebbe essere l’ultima in cui verrà percorso quel tratto interrotto tra Prato e Montemurlo perché presto sarà realizzato".